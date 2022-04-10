Genç millilerden 3 altın ve 2 gümüş madalya

Katıldıkları 14 yarıştan toplam 5 madalya ve derecelerle dönen Kürek Milli Takımı, gelecek için umut vaat etti.

9-10 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın Zagreb kentinde gerçekleştirilen Uluslararası Zagreb Kürek Yarışlarına 12 sporcu ile katılan Türkiye Kürek Milli Takımı, büyük başarılarla yurda döndü. Yıldız Erkekler (JMB) İki tek kategorisinde mücadele eden Yasin Şen ve Eren Akbaş, Genç Erkekler (JMA) Tek Çifte kategorisinde Halil Kaan Köroğlu ile Dört Tek kategorisinde Alper Şevket Eren, Mert Can Çayır, Eren Akbaş ve Yasin Şen altın madalyanın sahibi oldu. Genç Erkekler klasmanında ise İki Tek ve İki Çifte kategorilerinde yarışan Milli Sporcular 2. sırada yer alarak gümüş madalyayı boyunlarına geçirdi.

Erhan Ertürk: “Gençlere olan inancımız, bizleri zafere ulaştıracak”

Yarışlar sonrasında yaptığı açıklamada Kürek Milli Takımını tebrik eden Türkiye Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, kazanılan madalyalar ile gururlandıklarını belirtirken alınan derecelerden de duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genç Millilerin Zagreb'ten büyük zaferle döndüğünü vurgulayan Başkan Ertürk, “Gençlere olan inancımız, bizleri zafere ulaştıracak. A Milli takımımızın bel kemiğini oluşturacak bu gençlerimizin zaferleri, ileride tarihe adımızı yazdıracağımız büyük zaferlerin de göstergesi niteliğinde” dedi.

İki gün boyunca süren yarışlarda Türkiye Kürek Milli Takımının elde ettiği dereceler şu şekilde yer aldı:

Altın madalya

Yıldız Erkekler İki Tek kategorisi (JMB 2-) - Yasin Şen ve Eren Akbaş

Genç Erkekler Tek Çifte Kategorisi (JMA 1x) - Halil Kaan Köroğlu

Genç Erkekler Dört Tek kategorisi (JMA 4-) Alper Şevket Eren, Mert Can Çayır, Eren Akbaş ve Yasin Şen

Gümüş madalya

Genç Erkekler İki Tek kategorisi (JMA 2-) - Mert Can Çayır ve Alper Şevket Eren

Genç Erkekler İki Çifte kategorisi (JMA 2x) - Halil Kaan Köroğlu ve Ömer Faruk Şan

Diğer sonuçlar

Genç Erkekler Tek Çifte kategorisi (JMA 1x) - Giray Yazçayır (B final 1'cisi)

Yıldız Kadınlar İki Çifte kategorisi (JWB 2x) - Damla Sungunapa ve Merve Yeşilmen (5'ci)