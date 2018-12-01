Genç muhabirler röportaj geleneğini yaşatıyor

Türk basınında önemli bir yere sahip olan röportaj yazı türünü evrensel anlamıyla yeniden canlandırmayı amaçlayan İstanbul Aydın Haber Ajansı (İAHA) muhabirleri ikinci röportaj kitapları ‘Yeni Hayat'ı yayımladı.

İstanbul Aydın Haber Ajansı (İAHA) Genel Yayın Yönetmeni Kayıhan Güven'in editörlüğünde yayımlanan röportaj kitabında 30 röportaj yer alıyor.

Ustaları Yaşar Kemal ve Fikret Otyam'ın izinden giderek röportajlar kaleme aldıklarını belirten genç muhabirler insanı merkeze alarak toplumda silik kalmış güzellikleri ve ayrıntıları, röportajın gücünü kullanarak aktarmaya çalıştıklarını belirtti.

“Röportaj Türkiye'de yanlış biliniyor”

Genç muhabirler yeni röportaj kitapları hakkında şunları söyledi:

"Röportaj Türkiye'de yanlış bilinen bir kavram, soru-cevap karşılığı tanımlıyor. Ama röportajın Heredotos'tan günümüze kalın çizgilerle çizilmiş bir yazı geleneği vardır. Röportaj, içinde kim, ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl haber öğelerini barındıran, sırtını edebiyata yaslamış en sübjektif haber yazısıdır."

Kitabın ilgi çeken röportajlarından biri Gaziantepli Rumeysa Yılmaz'ın “Dünyanın En Büyük Mozaik Müzesi: Zeugma” başlıklı yazısı oldu. Rumeysa Yılmaz kaleme aldığı röportajda öğrenci olduğu İstanbul'dan sıklıkla yaptığı Gaziantep yolculuğunu bu kez Zeugma Antik Kenti için yaptığını anlattı.

Almanya'dan üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen genç muhabir İsmail Şahin, “Almanya'da Bir Türk Düğünü” başlıklı yazısında Türklerin Almanya'daki düğünlerini ve orada yaşatmaya çalıştıkları adetlerini kaleme aldı. Genç gazeteci Sinan Daşpınar ise yaptığı röportajda Boğaz'ın en güzel semtlerinden Küçüksu'da yaşayan Afganların hayatlarını anlatıyor.