Genç müzisyenlere müzik odaları kuruluyor

Ataşehir Belediyesi, Akıllı Baykuş Platformu ve Zuhal Müzik iş birliğiyle gerçekleştirilen “Genç Müzisyenlere Müzik Odaları Kuruyoruz” projesi kapsamında Ataşehir Orhan Veli Ortaokulu'na bir müzik sınıfı açıldı.

Çeşitli enstrümanların bulunduğu sınıfa dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın adı verildi.

Gülsin Onay Müzik Sınıfı'nın açılış törenine; Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü T. Volkan Aslan, Piyanist Gülsin Onay, Ataşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Oben Özkal, Akıllı Baykuş Platformu adına Çevrem Campbell, Zuhal Müzik yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören sonrası Gülsin Onay, Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde öğrencilerle buluşup Chopin, Beethoven, Mozart ve Ahmet Adnan Saygun'un eserlerinden oluşan bir konser verdi. Onay sonrasında ise öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Müzik Sınıfı'nın açılışında önce Orhan Veli Ortaokul Müdürü Engin Akbal söz aldı. Akbal konuşmasında, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın adını taşıyan bir müzik sınıfına kavuştukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Milletleri millet yapan ve etkileyen kişiler şairler, ozanlar ve sanatçılardır. Emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür ederim” dedi.

Akıllı Baykuş Platformu ve Zuhal Müzik yetkilileri de çocukları müzikle buluşturmanın önemine dikkat çektiler.

Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan ise yaptığı açıklamada, Ataşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla çok etkin bir belediye olduğunu belirterek, “Kültür ve sanat alanında yaptığımız her çalışma, Ataşehirllilerden karşılık buluyor. Bugün ilçemizde dünyaca ünlü bir sanatçımızı ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği olan Zuhal Müzik ve Akıllı Baykuş Platformu yetkililerine teşekkür ederiz” dedi.

Gülsin Onay, “Benim için çok anlamlı ve değerli bir armağan. Sınıfı gezerek, çok iyi düzenlenmiş olduğunu gördüm ve çok duygulandım. Bu projenin gerçekleşmesine destek veren kurumlar çok önemli bir işe imza attılar. Kendilerini kutluyorum. Bu çalışmalar, bizim de ileriye dönük daha çok çalışma yapmamıza vesile oluyor. Sanat, bugüne kadar olduğu gibi hayatımızı güzelleştirmeye devam edecek” dedi.