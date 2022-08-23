Genç opera sanatçıları, Siemens Türkiye Opera Yarışması'nda yeteneklerini sergileyecek

Türkiye'nin opera alanındaki köklü yarışmalarından Siemens Türkiye Opera Yarışması, 22'nci kez başlıyor. Başvuruları 5 Eylül'de başlayacak yarışmanın gala gecesi ise 28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'deki opera sanatçılarını dünya sahneleri ile tanıştırmak amacıyla 1998 yılından bu yana düzenlenen Siemens Türkiye Opera Yarışması, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından tekrar sanatseverlerle buluşuyor. Bu yıl ilk kez hibrit olarak gerçekleşecek yarışmanın online olarak alınacak başvuru süreci 5 Eylül itibariyle başlayacak. 14 Eylül'e kadar devam edecek olan başvuruların ardından online ön elemeler sonrasında, 26-27 Eylül tarihleri arasında yarı final ve final gerçekleştirilecek. Son 5'e kalan yarışmacılar arasından seçilecek ilk 3 isim ise yarışmanın galasının yapılacağı 28 Eylül akşamı duyurulacak.

Şirketin varlık gösterdiği diğer ülkelere de örnek oldu

Şirketin sosyal sorumluluk vizyonunda sanat önemli bir yer tutuyor. Türkiye'de 1998 yılından bu yana düzenlenen Siemens Türkiye Opera Yarışması, Siemens'in faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de örnek teşkil etti. Türkiye'de düzenlenmeye başladıktan sonra Fransa ve Amerika'da da benzer yarışmalar hayata geçirildi. Bu kapsamda yarışma hem gençlerin potansiyellerini geliştirmelerine destek oluyor hem de Türkiye'nin sesini yurt dışında duyurmaya katkıda bulunuyor.