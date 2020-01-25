Genç prodüktör Tolga Aykut müzik dünyasında

Müzik dünyasına yepyeni isimler kazandıran, geniş kitlelere yayıp adından çokça söz ettiren genç prodüktör Tolga Aykut'un dünya standartları tadında bir soluk getiriyor. Prodüktörlüğün yanı sıra danışmanlık da yapan Aykut, yaptığı işlerin dikkat çekici olması bir çok konsantrasyonu bir arada kullanmasından kaynaklanıyor.

Umut vaat eden genç yetenekler için “Herkesin kendi için çizilmiş bir yolu vardır ve onu keşfetmeleri lazım” diyen ve sadece müzik değil pek çok konuda fikir sahibi olan genç prodüktör Tolga Aykut, mükemmeli arayan, eleştirel bir bakış açısıyla hafızalara kazınacak yepyeni projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Kötü prodüksiyon en güzel şarkıyı yok ederken, iyi prodüksiyon şarkıcıyı bir anda yıldıza dönüştürebildiğini belirten Aykut, “Prodüktörler müzik dünyasının kalbi ve ruhudur, perde arkasının sessiz yıldızıdır” dedi.

Prodüksiyonları değerlendirebilmek için bir networke ihtiyaç aşamasında müzik tutkunlarına tüm platformlarda yenilikçi anlayışıyla geniş kitlelere ulaştıran genç prodüktör Tolga Aykut müzikal zekasıyla baş döndürücü yükseliş hikayelerine kolları sıvadı.

“Türkiye muhteşem renkli bir müzikal birikimine sahiptir. Ağlar ve müzik servisleri ile tüm dünyaya müziğimizi göndermemiz mümkündür. Sistemlerde müziğinizi nasıl konumlandırdığınız ve mükemmel hayal dünyanızı nasıl müzikal transmisyona çevirdiğiniz önemlidir.” diyen yeni nesil genç prodüktör Tolga Aykut; Pınar Süer, Irmak Arıcı gibi isimlerin çok geniş kitlelere başarıyla yayılmasında büyük desteği oldu.