Genç sanatçı Ozan Turhal Kartal'da sahne aldı

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Nisan ayı kültür sanat programı kapsamında genç şarkıcı Ozan Turhal'ı Kartallı sanatseverlerle buluşturdu.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere, Kartallıların ilgisi yoğun oldu. Ozan Turhal, yaklaşık bir buçuk saat boyunca Kartallılara unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı. Turhal, ‘Bana Bir Masal Anlat Baba' ve ‘Kol Düğmeleri' gibi yediden yetmişe herkesin severek dinlediği şarkılarla da salonu dolduran müzikseverleri duygu yüklü bir yolculuğa çıkardı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e sanata verdiği önemden dolayı ve genç yetenekleri desteklediği için teşekkürlerini ifade eden Turhal'a, konser sonunda günün anısına çiçek takdim edildi.