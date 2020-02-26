Genç şefler yeniden ocak başına geçti

TÜROB, gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamasının yanı sıra turizm meslek liselerinden mezun olanlara da istihdam sağlamak amacıyla başlattığı ‘Sektör Yetenek Avında' projesi bu yıl da devam ediyor. TÜROB'un Milli Eğitim Bakanlığı ve Metro Türkiye'nin bünyesinde yer alan Gastronometro iş birliğiyle düzenlediği Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması 3'üncü kez gerçekleştiriliyor. Bugün başlayan yarışmanın kazananları yarın düzenlenecek ödül töreni ile açıklanacak ve ödüller sahiplerini bulacak. Yarışmaya İstanbul'da bulunan 12 turizm meslek lisesinden öğrenciler katılırken, jüri başkanlığını Şef Vedat Başaran yapıyor.

Sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirilen projeyle turizm otelcilik sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve meslek lisesi mezunlarının eğitim aldıkları alanda istihdam edilme imkânlarının artırılması hedefleniyor.

Yarışmayı değerlendiren Gastronometro Eğitmen Şefi Murat İlke Özbek, ''Bu yılki konseptimizi modern Türk mutfağı çatısı altında değerlendiriyoruz. Bugün yarışmada yapılacak yemek türlerinden birisi vegan yemek türü. Bir diğeri ise modern Türk mutfağı. Tatlı türünü ise öğrencilere bıraktık, serbest olarak yapılacak. Aşçılık oldukça zor bir iş. Herkes Sevgililer Günü kutlarken aşçılar bir mutfakta, bir çifte pasta yaparak mutfakta zaman geçiriyor. Bunun için aşçılık mesleğine tutkuyla bağlanmak gerekiyor." dedi.

Yarışmanın Jüri Başkanı Vedat Başaran ise şöyle konuştu: "Organizasyon, gastronomi sektörünün insan kaynağına yönelik bir proje. Gastronomi alanındaki eğitimde ülke olarak geç kaldık. Bu organizasyon ile devlet okullarındaki gastronomi eğitim imkanları kısıtlı öğrencilerimize destek olmak istedik. Öğrencilerimize buradaki imkanları, fırsatları sunmak istedik. Gastronomi alanındaki yeni ekipmanlarla öğrencilerimizi tanıştırmak istedik. Bu organizasyon kapsamında öğrencilere önümüzdeki çağın mutfak bilgilerini vermeyi amaçladık''.

Yarışmaya katılan 12 devlet okulu şöyle:

Selahattin Eyyübi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kadıköy Mualla Selcanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Küçükçekmece İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şişli Kervansaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Asım Kibar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

M. İhsan Mermerci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi