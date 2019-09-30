Genç seyyahlar Beyoğlu'nu geziyor

Beyoğlu'nda eğitim gören gençlerin ilçenin tarihini ve kültürünü tanımaları amacıyla hayata geçirilen ‘Seyyah Beyoğlu' Kültür Gezileri'nin bugünkü konukları Kasımpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri oldu.

Beyoğlu Belediyesi tarafından tarihi ve kültürel mirasına duyarlı gençler yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen ‘Seyyah Beyoğlu' Kültür Gezileri bu yıl da devam ediyor. Hafta içi her farklı öğrenci gruplarının katılımı ile gerçekleştirile gezinin bugünkü konukları Kasımpaşa Anadolu Lisesi öğrencileri oldu. Rehberler eşliğinde Beyoğlu'nun tarihi, kültürel ve dini mekânlar ile müzelerini gezen öğrenciler eğlenceli ve eğitici dolu dolu bir gün geçirdi.

“Milli bir sorumluluk”

Öğrenciler kültür gezisinin ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı ziyaret etti. Başkan Yıldız ile makamında bir araya gelen öğrenciler kendilerine bu imkanı sunduğu için teşekkür ettiler. Misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Yıldız da öğrencilerle Beyoğlu'nun tarihi ve kültürü üzerine hoş bir sohbet gerçekleştirdi. Tarihi ve kültürel birikimin yeni nesillere aktarılmasının milli bir sorumluluk olduğunu belirten Başkan Yıldız, “Tarihini, kültürünü, ülkesini seven ve her zaman nereye ait olduğunu bilen gençler yetiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kendilerini turist gibi hissetmeleri sağlanıyor

Kültür Gezisi'ne katılan öğrencilere ilk olarak ‘Beyoğlu Haritası' dağıtarak kendilerini turist gibi hissetmeleri sağlanıyor. Gün boyunca gezdikleri yerler ile ilgili sorular sorarak notlar tutan öğrenciler, bir taraftan Beyoğlu ruhunu kavrarken bir taraftan da bir kenti gezme, anlama ve tanıma becerisini kazanmış oluyor. Gezinin durakları arasında “Dolmabahçe Camii, Miniatürk, Galata Kulesi, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Koç Müzesi, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi, Osmanlı Arşivleri Müzesi, Turabibaba Kütüphanesi, Aynalıkavak Kasrı, Neva Şalom Sinagogu, Saint Antuan Katolik Kilisesi, Türker İnanoğlu Sinema Tiyatro Müzesi, İstiklal Caddesi, Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi ve Beyoğlu Belediyesi bulunuyor.