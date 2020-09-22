Genç sporcuların gözü Mehmet Ezer'de

İşadamı Mehmet Ezer, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde basketbol ve voleybol sahaları yapmak için hazırlıklarına başladı.

İş adamı Mehmet Ezer, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çocukların yararlanması için birçok basketbol ve voleybol sahası yapmayı planlıyor. Özellikle bu bölgelerde spor yapma imkanı olmayan yeteneklerin kaybolup gittiğine dikkat çeken Ezer, hem buradaki çocukların yeteneklerini keşfetmesi hem de çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak adına projeyi çok yakında hayata geçirecek. Bu bölgedeki çocuklar için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyleyen Ezer, “Güneydoğu Bölgesi'nde çok yetenekli çocuklarımız var. Basketbol ve voleybol için bazı ekipmanlara ve sahalara ihtiyaç var. İnşallah çocuklarımız bu sahalarda kendilerini keşfederek çok iyi yerlere gelirler” açıklamasını yaptı.