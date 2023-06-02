Genç tiyatrocular Esenler'de sahnede

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen ESEV Tiyatro Günleri başladı. ESEV Tiyatro Okulu'nda eğitim alan öğrencilerin performanslarını sergilediği Tiyatro Günleri'nde çok sayıda oyun perde açacak.

Esenler Belediyesi, ilçede eğitim alan öğrencileri tiyatro sahnesinde buluşturdu. Bu yıl 2'nci kez perde açan ESEV Tiyatro Günleri'nde 4 gün boyunca liseli gençler performanslarını sergileyecek. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Tiyatro Günleri kapsamında ESEV Tiyatro Okulu'nda eğitim alan gençler, oyunculuğa dair pek çok bilgiyi de öğrenme fırsatı yakalıyor. 2. ESEV Tiyatro Günleri'nde İTO 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi ‘Çanakkale Destanı', Atışalanı Anadolu Lisesi ‘Antigone', ‘Bir Garip İzdivaç', İbrahim Turhan Anadolu Lisesi ‘Mürebbiye' ve ‘Cerrah', Atatürk Anadolu Lisesi ‘Hababam Sınıfı', Güzide Özdilek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ‘Boğulan Adam', ‘Oyunculuk Sınıfı', ‘Biçâre Kadın', Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi ‘Fotoğrafçı (Orta Oyunu)', Menderes Anadolu Lisesi ‘Hastalık Hastası', Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Tartuffe' ve Şehir Türkmen Tekin Anadolu Lisesi de ‘Oyun Nasıl Oynanmalı?' adlı oyunlarla izleyiciyle buluşacak.

"Bu iş fedakarlık gerektiriyor"

2. ESEV Tiyatro Günleri'nin koordinatörlüğünü yürüten tiyatro eğitmeni Nedim Çağlar, “Ocak ayından bu yana Atışalanı Anadolu Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve İbrahim Turhan Anadolu Lisesi ile çalıştım. İlgi güzeldi. Çoğu öğrencinin tiyatroya ilgisi var ama farklı alanlara da ilgileri var. Çalışmalar ders saatlerinin dışında olduğu için bu iş fedakarlık gerekiyor. Ders saatleri içinde olduğu zaman da kim gerçekten hevesli, kim dersten kaytarmak için geliyor, bu pek anlaşılmıyor ama bu zorlu bir süreç. Kimi öğrencilerimiz de sınav dolayısıyla bıraktı. Bu her kursta oluyor” şeklinde konuştu.

Çağlar, “20 senedir eğitmenlik yapıyorum. Öğrencilerime önce bir altın bileziklerinin olmasını söylerim. Bir hobi ve ek gelir olarak tiyatro yapmalarını söylerim onlara. Yani tiyatrocu olmak isteyenler, bu işin çok meşakkatli olduğunu ve maddi-manevi zorlukları olduğunu bilmeliler. Ben 35 senedir tiyatro oyunculuğu yapıyorum. Elektrik teknisyenliği yaparken senelerce tiyatroyla uğraştım. Öğrencilerime eğitim almalarını tavsiye ediyorum. Özellikle bu eğitimler içe kapanık çocukların özgüvenli olmalarını sağlıyor. Sahne sanatlarının tümü, diksiyonu ve beden dilini geliştirme açısından büyük kazanımlar sağlıyor” ifadelerini kullandı.

"Sosyalleşmemizi sağlıyor"

Atışalanı Anadolu Lisesi öğrencisi Melda Başçı, “Tiyatroya çocukluktan beri ilgim vardı ama tiyatro yapmaya hiç fırsatım olmadı. Bu sene de katılmak istedim ve ilk defa tiyatro sahnesine çıktım. Bu etkinlikten de okul sayesinde haberdar oldum. Biraz heyecanlıyım ama bunu dizginlemeye çalışıyorum. Çünkü eğer heyecan yaparsam her şeyi unuturum ve elim ayağım titrer. Günlük hayatta insanlarla nasıl iletişime geçiyorsam sahnede de onu yapacağım. Bugün Orta Oyunu oynayacağız. Ben bu oyunda Bolulu, Kavuklu'nun karısı ve kayınvalideyi oynayacağım. Bu proje bizim için çok güzel bir fırsat oldu. Burası bizim sosyalleşmemize katkı sağlıyor. Tiyatroyu hobi olarak sürdürmeyi düşünüyorum” dedi.