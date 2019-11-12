Genç yetenek Kaan Baysal '2019 Mozart Solist Ödülü'nü kazandı

Türkiye'nin klasik müzik alanında genç yeteneklerinden Kaan Baysal, Almanya Mannheim Sarayı'nda gerçekleştirilen Mozart Gala Konseri'nde '2019 Mozart Solist Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'nin klasik müzik alanında genç yeteneklerinden, Allianz Türkiye Marka Elçisi Kaan Baysal, Almanya Mannheim Sarayı'nda gerçekleştirilen Mozart Gala Konseri'nde '2019 Mozart Solist Ödülü'ne layık görüldü. Mayıs ayında yapılan yarışmayı kazanmasıyla tek piyanist olarak Mozart Gala Konseri'nde çalmaya hak kazanan Kaan Baysal konserde, Şef Prof. Cosima Sophia Osthoff yönetimindeki Kurpflzisches Kammerorchester eşliğinde Mozart'ın 12 no'lu konçertosunu seslendirdi.

10 solistin yer aldığı gala konserinin sonunda her yıl geleneksel olarak verilen Mozart Solist Ödülü, Mozart-Gesellschaft Kurpfalz, Kurpflzisches Kammerorchester üyeleri ve Şef Prof. Cosima Sophia Osthoff'dan oluşan jüri tarafından Kaan Baysal'a takdim edildi. Baysal böylelikle bin euro para ödülünün yanı sıra Mozart-Gesellschaft Kurpfalz tarafından önümüzdeki sezonda gerçekleştirilecek bir konserde yer alma hakkına sahip oldu.

Yapılan bilgilendirmede; Allianz Türkiye 2015 yılından bu yana Kaan Baysal'ın müzik eğitimine destek veriyor. 2003 doğumlu olan ve 5 yaşından bu yana piyano çalan Kaan Baysal, müzik eğitimine Mannheim Musikhochschule'de devam ediyor. Baysal'ın öğretmenliğini Prof. Wolfram Schmitt-Leonardy üstleniyor.