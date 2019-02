Gençler 200 bin saatlik gönüllülük hizmeti yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından 2019 yılının Bakanlık olarak ‘gönüllülük yılı' olarak kabul edildiğinin açıklanmasıyla, Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşlarının başını çektiği gönüllülük projeleri alanlarını daha da genişletmeye başladı. Türkiye'de 2001 yılından bu yana faaliyette bulunan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı kapsamında gençler 2018 yılında toplam 150 bin saat gönüllü hizmet gerçekleştirdi. Programın Türkiye'deki çeşitli gönüllülük aktiviteleriyle bu yıl 200 bin saate ulaşılması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından 2019 yılının Bakanlık olarak ‘gönüllülük yılı' olarak kabul edildiğinin açıklanmasıyla, Türkiye'de gönüllülük projeleri alanlarını daha da genişletiyor. Akfen Holding'in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsili altında The Duke of Edinburgh's International Award - Türkiye Ulusal Otoritesi tarafından yürütülen Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı 2018 yılında toplam 150 bin saat gönüllü hizmet gerçekleştirdi. Türkiye'de 2003 yılından bu yana uygulanan ve her yıl 5 binden fazla 14-24 yaş arası gencin katılımını sağlandığı programın Türkiye'deki gönüllülük aktivitelerinde bu yıl 200 bin saate ulaşılması hedefleniyor.

Yaşlı ve engelli hizmetlerinde gönüllülük esası başı çekiyor

Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı kapsamında gençler huzurevi ziyaretleri yapıp yaşlılar ile ilgileniyorlar, engelli gençlerle vakit geçiriyorlar, hayvan barınaklarını ziyaret ediyorlar, çevre temizliği faaliyetleri yürütüyorlar, İngilizce, matematik, fen bilimleri gibi dersler veriyorlar.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) Başkan Yardımcısı Pelin Akın Özalp, "Dünya'daki çoğu eğitim sisteminde, gönüllülük ve fiziksel gelişim olgusu yerleşmiş durumda. Biz de Türkiye'de aynı alışkanlığı oturtup çevrelerine ve yaşadıkları topluma sahip çıkan duyarlı gençler oluşturmatı hedefliyoruz. Hiç kuşkusuz, bu, gönüllü faaliyetlerin bir parçası olmaktan geçiyor" diyerek gönüllülüğün bir ülkenin gelişmesinde ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Türk gençleri dünyaya farklılık getireceklerine inanıyorlar

Yapılan bilgilendirmede; Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nın dünya çapında başlattığı #worldready / #hayatahazır kampanyası kapsamında 80'den fazla ülkede 16-25 yaş arasında 2 binden fazla gence 'dünyaya farklılık getirebileceklerine inanıp inanmadıkları' soruldu. Ankete katılan gençlerin yüzde 80'i bu soruyu 'evet' şeklinde cevaplandırırken, bu oran Türkiye'deki gençlerde yüzde 85'e çıktı. Uzmanlar gençlerin öncelikle kendi yakın çevrelerine, daha sonra da içinde bulundukları topluma katkı yapma isteği doğrultusunda bu oranın dikkate değer olduğunu ifade ediyorlar.