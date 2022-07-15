15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele Birlik Günü çerçevesinde Gençler Asla Unutmaz: 15 Temmuz Konseri Kuruçeşme Arena'da yapıldı. Konserde sahne alan besteci ve söz yazarı Yücel Arzen, “15 Temmuz bir müdafaadır. Halkın kendisinin müdafaasıdır. Kişinin kendisinin müdafaasıdır” dedi.

15 Temmuz Derneği'nin katkılarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Gençler Asla Unutmaz: 15 Temmuz Konseri Kuruçeşme Arena'da yapıldı. Gençlerin milli ve manevi değerlerle bütünleşmesi ve 15 Temmuz gecesi verilen destansı mücadelenin zihinlere nakşedilmesi hedeflenen konserde besteci ve söz yazarı Yücel Arzen ve orkestrası şarkılarıyla geceye damgasını vurdu. Gençler Asla Unutmaz: 15 Temmuz Konseri'nin açılışına 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katıldı.

Konser öncesi konuşma yapan Yücel Arzen, “Bizim için çok heyecan verici bir an bu. Yaklaşık 40 kişilik bir orkestra ile seyirci karşısına çıkacağız. Bugün burada ağzımızı açıp şarkılar söylüyorsak bunları borçlu olduğumuz kahramanları, şehitleri unutmadan yapacağız. Onların aziz hatıralarını anarak şarkılar söyleyeceğiz. Bugün şarkıları yeniden o insanları hatırlamak için söyleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz bir müdafaadır. Halkın kendisinin müdafaasıdır. Kişinin kendisinin müdafaasıdır”

Yücel Arzen 15 Temmuz ile ilgili düşüncelerini şöyle anlattı:

“15 Temmuz bir müdafaadır. Halkın kendisinin müdafaasıdır. Kişinin kendisinin müdafaasıdır. Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar, Eskişehir, İzmir, Kut-ül Amare, Plevne, Medine müdafaası, bütün bunlardan hiçbir farkı yoktur. Ne bir eksik ne bir fazlası vardır 15 Temmuz'un. Çanakkale ne ise İstiklal Harbi ne ise 15 Temmuz da odur.”

Yeni yazmış olduğu beste hakkında konuşan Yücel Arzen, “Mehmet Akif'e cevap niteliğinde bir eser yazdım. 'Hürriyet Çağrısı' diye. Korkma diye başlıyor ya bizim İstiklal Marşımız, biz de gençlerle birlikte korkmuyoruz demiştik. Bu sene onu seslendireceğiz sahnede. Bu yıl için yeni bir şarkım var Müdafaa isminde, inşallah onu da sunacağız” dedi.

Yücel Arzen'in Çanakkale'den 15 Temmuz'a yaşanan zor zamanları ve kahramanlık hikayelerini müzikle bütünleştirdiği, 15 Temmuz için özel olarak bestelediği “Hürriyet Çağrısı” ve “Müdafaa” adlı eserleri de seslendirildi.