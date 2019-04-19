Gençler bu festivalde fikirleri ile yarıştı

Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle liselere yönelik gerçekleştirdiği Bilim ve Fikir Festivali, bu yıl altıncı kez düzenlendi. Sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen ve teknoloji bilimleri olmak üzere üç kategoride düzenlenen festivalde 122 okuldan öğrenciler, 129 proje ile yarıştı. İlginç projelerin yarıştığı festivalin ödül törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı.

Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle liselere yönelik düzenlediği 6. Bilim ve Fikir Festivali'nde gençler projeleriyle yarıştı. 122 okuldan 335 projenin katıldığı festivalde, ön elemeyi geçen 129 proje yarıştı. Gençleri gözlemlemeye, düşünmeye, araştırmaya ve proje üretmeye yönlendirmeyi amaçlayan festival, eğlenceli oyunlar, gösteriler ve konserlerle eğlenceli bir ortamda gerçekleşti.

Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesi Emir Nebi Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk tarafından yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuşmasında, “Bu gibi festivaller tüm gençleri hem teşvik edici, hem de ilham verici özelliğe sahip. Ayrıca bu proje, orta öğrenim çağındaki öğrenciler ile kampus arasında bir köprü görmesi anlamında da çok önemli. Çünkü sizler lise çağında bu köprüyü gördüğünüz zaman daha bilinçli bir üniversite tercihi yapabiliyorsunuz. Yıllar içinde yarışmaya katılan okul sayısındaki ve yarışma kategorilerindeki artış da bu projenin ne kadar önemli olduğunu göstermekte. Biz gençlerimizin ve aslında her birimizin sadece tüketen değil üreten, geliştiren, ortaya eser çıkartan, inisiyatif sahibi olan, öz güven sahibi olan bir gençlik istiyoruz. Bu gibi projeler de bunun için küçük adımlar aslında. Bugün hayatımızı kolaylaştıran, insanlığa çağ atlatan birçok buluşun, fikrin sahibi olan bilim insanları da bir dönem sizler gibiydi, sizlerin yaşındaydı ve şu anda biz onları büyük bir minnetle anıyoruz. Biz biliyoruz ki bilim ve teknolojiye önem vermeden, üretmeden yarınları inşa etmek artık bu çağda mümkün olmayacak. Biz de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kurumsal faaliyetlerimizin bilim, teknoloji ve inovatif projeler odaklı yürütmeye gayret ediyoruz. Siz gençlerimizin geleceğe hazır bir birey olarak yetişmeleri için sivil toplum kuruluşlarımızla ve bütün paydaş kamu kurum ve kuruluşlarımızla, özel sektörle işbirliği içindeyiz” şeklinde konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise, “Yeni nesilleri nasıl beyin temelli eğitime katarız, onları hayata nasıl hazırlarız diye düşünürken baktım ki hep olimpiyatlar gibi uygulamalar, bu tarz yarışmalar var. Ama dünyada bilimle festivali birleştiren çalışmalar var mı diye baktık; o tarihte sadece Amerika'da bir yerde yapılıyordu. Bilimle festivali, eğlenceyle disiplini birleştiren bir öğrenme modeliydi. Onun üzerine biz öğrencileri özellikle lise döneminde bu kavramsal değişikliğe hazırlamamız ve projeyi sevdirmemiz, beyninde ateşleme yapabilecek ve aynı zamanda gelecekle ilgili projeksiyonu olabilecek çalışmalara nasıl katarız dedik. Nasıl ki kiraz festivali var, biz dedik ki o halde bilimin de festivali olmalı. Bilim ve Fikir Festivali'ne Milli Eğitimimiz çok sıcak yaklaştı. İlkini 2013'te yaptık. Altıncısını bu sene yapıyoruz. Bu festivalde öğrenciler yarışıyorlar. Yarışırken aynı zamanda proje disiplinini öğreniyorlar, hayatın bir proje olduğunu görüyorlar. Bu şekilde küçük yaşlarda o güzelliklerinin ortaya çıkmasına ve geleceklerini kazanmalarına katkı koymuş oluyoruz. Bu yıl altıncısı ve projemiz artık kurumsallaştı” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali'nde bu yıl Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen ve Teknoloji Bilimleri olmak üzere üç kategoride dereceye girenler ödüllendirildi.

Birinciye 6 bin TL ödül verildi

Her üç kategoride ilk üç dereceye girenlerden; birinci olanlara 6 bin lira, ikinci olanlara 4 bin lira ve üçüncü olanlara 2 bin lira ödül takdim edildi. 4 -14 arası dereceye girenlere ise 500 liralık ‘Başarılı Proje Ödülü' verildi. Dereceye giren projelerin Danışman Öğretmenlerine, dereceye giren projenin ödülünün yarısı değerinde ödül verildi. ÜÜ TV'den canlı olarak yayınlanan festival sonunda katılımcılar birlikte fotoğraf çektirdi.