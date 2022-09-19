Gençler, “Dergicilik Okulu” sayesinde hayallerine kavuşuyor

Esenler Belediyesi, merhum eğitimci-yazar Asım Gültekin'in adını taşıyan “Dergicilik Okulu”nun üçüncüsüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin dergicilik hayalini gerçeğe dönüştürecek programda mülakatlar 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Asım Gültekin Dergicilik Okulu, gençlerin dergicilik hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Ortaokul (10-13), lise (14-18) ve üniversite (19-24) yaş grubundaki gençlerin katılabileceği programda mülakatlar, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde 24-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Dergiciliğe dair bilinmeyenlere ışık tutacak program, 8 ay sürecek. Gençlere yazı yazma hakkında temel beceri kazandırmayı ve yazmaya yönelik farkındalık oluşturmayı hedefleyen okula başvurular, Esenler Belediyesi'nin internet sitesinden yapılacak.