Gençler enstrüman kütüphanesi ile hayallerindeki müzik aletlerine kavuşuyor

Beyoğlu'nda gençlerin hayalindeki müzik enstrümanına kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla “Enstrüman Kütüphanesi” kuruldu. 231 farklı enstrüman bulunan Enstrüman Kütüphanesi'ne gelen gençler istedikleri müzik enstrümanını ödünç alabiliyor.

Bilimsel araştırmalar müziğin insanın kültürel gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koyuyor. İnsanlara kendilerini daha iyi ifade etme imkanı sunan müzik aynı zamanda disiplin kavramına da alıştırarak akademik performansı artırıyor. Kültür Sanatın merkezi Beyoğlu'nda gençler hayallerindeki müzik enstrümanlarına kolayca ulaşmalarını sağlayan yeni bir proje hayata geçirildi. Beyoğlu Belediyesi, hayalindeki enstrümana kavuşmak ve yeteneklerini keşfetmek isteyen gençler için Akademi Beyoğlu'nda “Enstrüman Kütüphanesi” kurdu.

Enstrüman Kütüphanesi'nde 231 farklı müzik enstrüman bulunuyor

Beyoğlu'nda yaşayan 15-25 yaş arası gençlere hizmet veren Enstrüman Kütüphanesi'nde 26 çeşitte toplam 231 farklı enstrüman bulunuyor. Kütüphaneye gelen gençler istedikleri müzik enstrümanını ödünç alabiliyor. Enstrüman Kütüphanesi'nden faydalanmak isteyen gençler, Akademi Beyoğlu'nun web sayfasından ve ya Beyoğlu'nun dijital platformu olan Smart Beyoğlu uygulaması üzerinden online kayıt yaptırarak başvuruda bulunabiliyor.

Gençlerimize müziğe açılan kapı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Enstrüman Kütüphanesi ile gençlerin bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Gençlerimiz yarınlarımızın teminatıdır. Bizler gençlerimize bu bilinçle yaklaşıyoruz, onlarla sık sık bir araya gelerek gelişmelerine katkı sunacak çalışmalarla ilgili fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bu talepler doğrultusunda gençlerimize doğrudan dokunan projeleri hayata geçiriyoruz. Enstrüman Kütüphanesi de bu projelerden bir tanesi. Gençlerimiz bu proje sayesinde hayalindeki müzik enstrümanına kolayca kavuşabiliyor. Müziklerini icra edebiliyor. Beyoğlu bir kültür sanat şehri. Hem bu şehrin ruhuna uygun bir çalışmayı hayata geçirmekten hem de gençlerimize evrensel bir dil olan müziğe açılan kapı sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.