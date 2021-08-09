Gençler için 11 yılda 250 milyon TL'ye yakın yatırım yapıldı

Vodafone FreeZone, 2021'in ilk 6 ayında da oyun, müzik ve sosyal medya alanlarına yaptığı yatırımlarla gençlerin tutku alanlarını desteklemeye devam etti. 11'inci yılını kutlayan platformun gençliğe yaptığı yatırım tutarı 250 milyon TL'ye yaklaşırken, sunulan avantajlarla gençlerin bütçesine 99 milyon TL katkı sağlandı.

Vodafone, 2021 yılının ilk yarısında da FreeZone markasıyla gençlerin büyük tutkuları arasında yer alan oyun, müzik ve sosyal medya alanlarına yatırım yapmaya devam etti. Şirketin, FreeZone platformuyla 11 yılda gençliğe yaptığı yatırım tutarı 250 milyon TL'ye yaklaşırken, platformun sunduğu avantajlarla gençlerin bütçesine 99 milyon TL katkı sağlandı. Bu süreçte sadece müziğe yapılan yatırım tutarı ise 120 milyon TL'yi aştı. Diğer yandan, e-spor pazarına bugüne kadar 28 milyon TL'lik yatırım yapan platform, bu süreçte 14 milyon gence ulaştı. Platformun e-spor yatırımları bu yıl sonu itibarıyla 31 milyon TL'ye ulaşacak. Platform; sosyal medya hesaplarından yaptığı iletişimlerle ise 18 milyonun üzerinde kişiye ulaştı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Şirket olarak, gençlere yönelik çalışmalarımızı 11 yıldır FreeZone markamızla sürdürüyoruz. Bu süreçte gençliğe yaptığımız toplam yatırım tutarı 250 milyon TL'ye yaklaştı. Sunduğumuz avantajlarla gençlerin bütçelerine 99 milyon TL katkı sağladık. Sadece müzik yatırımlarımızın tutarı 120 milyon TL'yi aştı. E-spor pazarına yaptığımız yatırım ise 28 milyon TL'yi buldu. Gençlerin büyük tutkuları arasında yer alan oyun, müzik ve sosyal medya alanlarına yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Gençlerin dünyasında genç gibi görünen değil, kendisi genç olan bir marka olarak yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şirket, müziğin dijitalleşmesi hedefiyle 4 yıl önce kurduğu Vodafone FreeZone Stüdyo için 20 milyon TL'yi aşkın yatırım yaptı. Dünyada bir stadyum içinde açılmış ilk dijital müzik stüdyosu olduğu belirtilen stüdyoda bugüne kadar 7 online konser düzenlendi ve 2,2 milyon tekil izleyiciye ulaşıldı. Aynı zamanda hem bir dijital konser sahnesi, hem de bir dijital içerik fabrikası olan stüdyoda bugüne kadar 540 grup toplam 2 bin 160 saat prova yaptı ve kayıt aldı. Stüdyoda düzenlenen online konser ve diğer etkinlikler ile platformun video paylaşım kanalına bugüne kadar 350'yi aşkın müzik içeriği yüklenirken, kanalın takipçi sayısı 195 binin üzerine çıktı.

Platform, 2021'in ilk yarısında, uluslararası online oyun devi Riot Games ile yeni bir işbirliğine de imza attı. Geçen yıl piyasaya sürülen “League of Legends: Wild Rift” mobil oyununu FreeZone Gaming portföyüne ekleyen platform, kullanıcılarına “Wild Rift”i internetinden yemeden ve düşük ping garantisiyle oynama ayrıcalığı sunduğunu belirtti. Platform ve Riot Games, Türkiye'nin ilk 5G Wild Rift Mobil Turnuvası'nı da düzenledi. 5G üzerinden canlı yayınlanan “Vodafone FreeZone Wild Rift 5G Turnuvası”nı “Koridordaki Çığlık” kazandı. Turnuvada takım kaptanlığı yapan gaming influencer'ları “Zeonn” (Necati Akçay), “Immortoru” (Furkan Tekeş), Tolgahan “Oyunbros” Türkben ve “Miafitz” (Gözde Demiral), oyuna 5G altyapısıyla bağlandı ve 5G uyumlu cihazlarla oyunu oynadı. Turnuva 50 bini aşkın izlenmeye ulaştı.