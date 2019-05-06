Gençler meslek seçiminde çözüm üretecekler

Pendik Belediyesinin “Meslek Seciminde Gençlik Politikaları” Projesi için Ağrı, Bursa ve İstanbul'dan seçilen 52 genç, Pendik'te bir araya gelerek ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Gençler, meslek seçimi konusunda yaşanan sorunlara çözüm önerileri üretmek üzere çalışmalara başladı.

Yanlış kararlar ve yönlendirmeler sonucu seçilen okullar ve meslekler, pek çok gencin mutsuz olmasına ve pişmanlık yaşamalarına yol açıyor. Gençlerin bu önemli sorununa sahip çıkan Pendik Belediyesi, onların hem sorunları tesbit etmesi, hem de çözüm yolları üretmesi amacıyla proje geliştirdi. AB'den hibe desteği almaya hak kazanan “Meslek Seçiminde Gençlik Politikaları” Projesi'nde görev almak üzere üç ilden lise ve üniversite öğrencileriyle mesleğe yeni başlamış toplam 52 genç seçildi. Projenin ilk bölgesel toplantısı için Pendik'te bir araya gelen gençler, iki gün boyunca meslek seçimi konusunda aile baskısı başta olmak üzere yaşadıkları çeşitli sorunları dile getirdiler ve uzmanların önerilerini dinlediler.

Üç aşamalı gerçekleşecek projede görev alan gençler, ilk toplantının ardından sorunları tesbit etmek üzere anket hazırlayarak bulundukları şehirde yaşıtlarına uygulayacak. İkinci toplantıda anket sonuçları değerlendirip öneriler sunulacak. Eylül ayında ise geniş katılımlı bir Ulusal Zirve düzenlenerek gençlerin hazırladığı çözüm önerileri kamuoyu ile paylaşılacak.