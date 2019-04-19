Gençler Şampiyon turnuvasının ilk gününde 25 madalya

Dünya Güreş Birliği faaliyet programında yer alan Uluslararası Gençler Şampiyonlar turnuvası Antalya’da başladı.
Dünya Güreş Birliği faaliyet programında yer alan Uluslararası Gençler Şampiyonlar turnuvası Antalya'da başladı. Milliler turnuvanın ilk gününde 25 madalya topladı.
Kemer Göynük'te bulunan Atatürk spor salonunda gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan, İran,Kazakistan, Kırgızistan ve Romanya ülkelerinden yaklaşık 350 sporcu katıldı.
Bugün yapılan finallerde madalya kazanan sporcular şöyle:
Kadınlar:
53 kiloda: 1. Zeynep Yetgil (Türkiye), 2. Semanur Kanli (Türkiye), 3. Aishan Yusifova (Azerbaycan), 3.
Tuğba Erden (Türkiye)
59 kiloda: 1. Elmas Çelik (Türkiye), 2. Nurife Duman (Türkiye), 3. Ayşegül Sever (Türkiye)
65 kiloda: 1. Ceyla Naghızade (Azerbaycan), 2. Aslı Demir (Türkiye), 3. Yağmur Çakmak (Türkiye)
68 kiloda: 1. Kadriye Aksoy (Türkiye), 2. Lonela Adina (Romanya), 3. Albina Kaırgeldınova (Kazakistan)
Erkekler Grekoromen Stil:
60 kiloda: 1. Ömer Biçici (Türkiye), 2. Muharrem Acar (Türkiye), 3. Manuel Stoica (Romanya), 3.
Shaimerden Abavov (Kazakistan)
72 kiloda: 1. Veli Yılmaz (Türkiye), 2. İsmail Gün (Türkiye), 3. Hasan Orakçı (Türkiye), 3. Vasile
Alexandro (Romanya)
87 kiloda: 1. Bedirhan Tan (Türkiye), 2. Muhittin Sarıçiçek (Türkiye), 3. Sedat Öztoprak (Türkiye)
Erkekler Serbest Stil:
61 kiloda: 1. İkramzhon Kaadzhımurudov (Kırgızistan), 2. Mustafa Muhammed Keleş (Türkiye), 3.
Hamza Alaca (Türkiye), 3. Cavit Acar (Türkiye)
70 kiloda: 1. Mohammedsadegh Fırouzpourbandpeı (İran) 2. Elmar Kazımov (Azerbaycan) 3. Mehmet
Karaç (Türkiye), 3. Faruk Çayır (Türkiye)
74 kiloda: 1. Beruashvılı Temuri (Gürcistan) 2. Umur Aybey (Türkiye), 3. Karypbaev Nurtilek
(Kırgızistan), 3. Abdulvasi Balta (Türkiye)
92 kiloda: 1. Abdollasi Alireza (İran), 2. Hamzatov Askhab (Azerbaycan), 3. Mustafa Duru (Türkiye)