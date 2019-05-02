Gençler turizm sektöründe aktif iş arıyor

İş arayanların yüzde 34,91'i lise, yüzde 31,18'i lisans mezunu olurken, yaş aralığını ise yüzde 36,32 ile 20-25 arasındaki gençler oluşturdu. Turizm sektöründe en çok başvuru yapılan bölüm acente, en çok ilan yayınlanan bölüm ise otelcilik olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl turizm sektörünün geçen yıllara göre daha hareketli geçmesi bekleniyor. Tatil bölgeleri sezona hazırlanırken sektör temsilcileri ise elaman arayışına başladı. İnsan kaynakları platformu Eleman.net, turizm sektörü üzerine yaptığı araştırmada son 3 yılın ilk üç aylık verileri göz önüne alınarak rapor hazırladı. Buna göre; 2017 yılının ilk üç ayında turizm sektörü için açılan bin 692 ilana 256 bin 836 kişi, 2018 yılındaki 2 bin 70 ilana 163 bin 127 kişi, 2019'un ilk üç ayında ise açılan bin 239 ilana 183 bin 519 kişi başvurdu. Turizm sektöründe en çok başvuru yapılan bölüm acente, en çok ilan yayınlanan bölüm ise otelcilik olarak kayıtlara geçti. İş arayanların yüzde 34,91'i lise, yüzde 31,18'i lisans mezunu olurken, yaş aralığını ise yüzde 36,32 ile 20-25 arasındaki gençler oluşturdu.

Turizm sektörünü Avrupa yakası üstleniyor

Turizm sektörü ilanlarına en çok başvuru yapan şehir yüzde 40,08 ile İstanbul Avrupa yakası olurken onu yüzde 22,15 ile İstanbul Anadolu yakası ve yüzde 10,89 ile İzmir izledi. En çok ilan yayınlanan şehirler ise yüzde 49,47 ile İstanbul Avrupa yakası, yüzde 19,27 ile İstanbul Anadolu yakası ve yüzde 6,94 ile İzmir olarak kayıtlara geçti.

İş arayanların eğitimin durumuna baktığımızda ise yüzde 34,91 oranından lise, yüzde 31,18 oranında lisans, yüzde 22,40 oranında ön lisans, yüzde 9,91 oranında ilköğretim, yüzde 1,60 oranla da yüksek lisans olarak gözlemledi. İş arayanların yüzde 62,70'i erkek, yüzde 37,30'u ise kadın olurken; yaş aralığında ise yüzde 36,32 ile 20-25 arasındaki gençler ön sırada yer aldı. Onları yüzde 24,19 ila 26-30 yaş aralığı onları da yüzde 12,64 ile 31-35 yaş aralığı takip etti.

Sektör İstanbul'dan yönetiliyor

Rakamları göz önüne alındığına; turizm istihdamında İstanbul'un ön plana çıktığını söyleyen Eleman.net Genel Müdür Özlem Duyarlar, "İstanbul hem kültür turizmi hem de ticaret merkezi olması nedeniyle her mevsim ziyaretçi alabilen bir şehir. Mevsim etkilerinden bağımsız olması nedeni ile turizmde daha ön plana çıktığını düşünüyoruz. Öte yandan, sektör, turizm sektöründeki mavi yaka çalışanlar ağırlıklı olarak hizmet alanında görev aldıkları için iletişim en çok öne çıkan özellik olarak karşımıza çıkıyor. İnsan ilişkileri kuvvetli olan, yaptığı işin detaylarına hâkim, güvenilir, dış görünümüne özen gösteren kişiler tercih sebebi oluyor" dedi.