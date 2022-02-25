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Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın başlayacak

Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde başlayacak.

Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası, yarın Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde başlayacak. Şampiyonaya flöre, kılıç ve epe branşlarında, genç ve yıldız yaş kategorilerinde toplam 35 milli eskrimci katılacak.


Sırbistan'da 26 Şubat-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek 'Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası' yarın Novi Sad şehrinde başlıyor. Organizasyonda flöre, kılıç ve epe branşlarında, genç ve yıldız yaş kategorilerinde toplam 35 milli eskrimci kürsü mücadelesi verecek.


Milli eskrimciler, Antalya Kemer'de yoğun kamp sürecinin tamamladı. 39 ülkeden bini aşkın eskrimciye ev sahipliği yapacak şampiyonada; Türkiye'den yıldızlarda 24, gençlerde ise 21 sporcu hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arayacak.


Şampiyonada, 26 Şubat- 7 Mart tarihleri arasında piste çıkacak eskrimciler şöyle sıralanıyor:



Yarın


Genç Kadınlar Flöre: Nazlı Ceren Alioğlu, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir, Melike Taşdelen


Genç Erkekler Kılıç: Tolga Aslan, Emirhan Çiftci, Muhammed Furkan Kalender, Adem Doruk Küpeli



27 Şubat Pazar


Genç Erkekler Flöre: Can Alkış, Alp Eyüpoğlu, Utku Özyalçın


Genç Kadınlar Epe: Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Damlanur Sönmüş, Berra Sonyüksek



28 Şubat Pazartesi


Genç Erkekler Epe: Emir Akal, Halis Efe Elibol, Özgür Ege Şenyurdusev


Genç Kadınlar Kılıç: Begüm Alkaya, Nisanur Erbil, Nil Güngör



1 Mart Salı


Genç Kadınlar Epe/Takım


Genç Kadınlar Flöre/Takım


Genç Erkekler Kılıç/Takım



2 Mart Çarşamba


Genç Erkekler Epe/Takım


Genç Erkekler Flöre/Takım


Genç Kadınlar Kılıç/Takım



3 Mart Perşembe


Yıldız Kızlar Flöre: Fatıma Zehra Anbarlılar, Elif Su Ay, Almıla Birçe Durukan, Alisa İsbir


Yıldız Erkekler Kılıç: Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Adem Doruk Küpeli, Alkım Öztürk



4 Mart Cuma


Yıldız Erkekler Flöre: Baran Çobanoğlu, Poyraz Ege İlman, Tan Sezer, Kayhan Sırmacı


Yıldız Kızlar Epe: Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Yağmur Sönmüş, Berra Sonyüksek



5 Mart Cumartesi


Yıldız Erkekler Epe: Halis Efe Elibol, Murat Meriç, Cengizhan Öner, Yalgın Yeter


Yıldız Kızlar Kılıç: Begüm Alkaya, Alara Çermen, Damla Demirkol, Nil Güngör



6 Mart Pazar


Yıldız Kızlar Epe/Takım


Yıldız Kızlar Flöre/Takım


Yıldız Erkekler Kılıç/Takım



7 Mart Pazartesi


Yıldız Erkekler Epe/Takım


Yıldız Erkekler Flöre/Takım


Yıldız Kızlar Kılıç/Takım

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