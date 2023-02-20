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Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası yarın Estonya'da başlıyor

Estonya’da 21-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ‘Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası’ yarın başkent Tallinn’de başlıyor.

Estonya'da 21-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ‘Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası' yarın başkent Tallinn'de başlıyor. Organizasyonda flöre, kılıç ve epe branşlarında, genç ve yıldız yaş kategorilerinde toplam 45 ay-yıldızlı eskrimci kürsü mücadelesi verecek.


Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası yarın Estonya'nın başkenti Tallinn'de başlıyor. 21-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon için milli eskrimciler; Ankara (kılıç kampı), Antalya (epe kampı) ve Muğla'da (flöre kampı) farklı kategorilerde düzenlenen hazırlık kampı sürecinin ardından Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası için Tallinn'e gidiyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bini aşkın eskrimciye ev sahipliği yapacak şampiyonada; yıldızlar ve gençlerde epe/flöre/kılıç kategorilerinde 45 eskrimci hem bireyselde hem de takım müsabakalarında madalya arayacak. Milli sporcular geçtiğimiz yıl Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 26 Şubat-7 Mart tarihlerinde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda; genç kadınlar kılıçta Nisanur Erbil gümüş, yıldız kadınlar flörede Alisa İşbir ve yıldız erkekler kılıçta Tolga Aslan bronz, yıldız kızlar flöre takımı ise gümüş madalya kazanarak organizasyonu dört madalya ile tamamlamıştı.


Şampiyonada, 21-28 Şubat tarihleri arasında piste çıkacak eskrimciler şöyle sıralanıyor:



21 Şubat Salı


Yıldız erkekler epe: Doruk Erolçevik, Mert Ahmet Koç, Cengizhan Öner, Göksu Mert Oran.


Yıldız kadınlar flöre: Ada Arıkan, Alara Atmaca, Elif Su Ay, Elvin Gülışık.


Yıldız kadınlar kılıç: Alara Çermen, Damla Demirkol, Deniz Duvan, Nehir Yıldırım.



22 Şubat Çarşamba


Yıldız kadınlar epe: Ceren Cebe, Nilahsen Erten, Kayra Naz Özcan, Yasemin Toktaş.


Yıldız erkekler flöre: Halis Genç, Ali Eren Girgin, Cem Güneş, Kıvanç Kırtay.


Yıldız erkekler kılıç: Toprak Altınçekiç, Enes Talha Kalender, Arda Tanerler, Furkan Yaman.



23 Şubat Perşembe


Yıldız erkekler epe/TAKIM


Yıldız kadın flöre/ TAKIM


Yıldız kadın kılıç/ TAKIM



24 Şubat Cuma


Yıldız kadınlar epe/TAKIM


Yıldız erkekler flöre/TAKIM


Yıldız erkekler kılıç/TAKIM



25 Şubat Cumartesi


Genç erkekler epe: Halis Efe Elibol, Cengizhan Öner, Ali Mustafa Seçik, Yalgın Yeter.


Genç kadınlar flöre: Nazlı Ceren Alioğlu, Fatıma Zehra Anbarlılar, Almıla Birçe Durukan, Lal Ertün.


Genç kadınlar kılıç: Begüm Alkaya, Damla Demirkol, Nisanur Erbil, Nil Güngör.



26 Şubat Pazar


Genç kadınlar epe: Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Damlanur Sönmüş, Yağmur Sönmüş.


Genç erkekler flöre: Can Alkış, Mustafa Burak Çufadar, Alp Tuna Korkmaz, Kayhan Sırmacı.


Genç erkekler kılıç: Tolga Aslan, Kerem Çağlayan, Muhammed Furkan Kalender, Ahmet Turgut Taflan.



27 Şubat Pazartesi


Genç erkekler epe/TAKIM


Genç kadınlar flöre/ TAKIM


Genç kadınlar kılıç/ TAKIM



28 Şubat Salı


Genç kadınlar epe/ TAKIM


Genç erkekler flöre/ TAKIM


Genç erkekler kılıç/ TAKIM

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