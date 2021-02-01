İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak ile sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile bugün resmi sözleşme imzaladı.


Gençlerbirliği Kulübü, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile resmi sözleşmeyi imzaladı. İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Murat Cavcav da katıldı. Cavcav, anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.


Mehmet Altıparmak'ın Gençlerbirliği'ndeki görevinde yardımcılıklarını ise Tanser Aydın, Korhan Özen, Murat Akarsu, Murat Akyüz, Süleyman Varlık, Serkan Atak ile kulüp analiz sorumluları Çağatay Erküp ve Özgün Deniz Taşkın yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.