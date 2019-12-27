Gençlerbirliği yine gol boş geçmedi!

dakikada Ayite'nin attığı golle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, bu sezon bütün deplasmanlarda fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Gençlerbirliği, 12. dakikasında 10 kişi kaldığı mücadelenin 23. dakikasında güçlü rakibi karşısında Ayite'nin golüyle 1-0 öne geçerken, bu sezon bütün deplasman maçlarında gol atmayı başardı. Beşiktaş maçı öncesinde 7 deplasman karşılaşmasına çıkan ve bu mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Başkent ekibi, her maçta fileleri havalandırmayı başarmıştı. Beşiktaş karşısında da 23. dakikada golü bulan Kırmızı-siyahlılar, 8. deplasman maçını da boş geçmedi. Takımın golcü isimleri Stancu ve Sio'nun yokluğuna rağmen gol bulan Hamzaoğlu'nun öğrencileri, bu sezon teknik direktör değişiminin ardından çıktığı her maçta gol atmayı başarmıştı.