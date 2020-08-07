Gençlere dal sigara satışı yapan şahıslara operasyon

Öğrencilerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim görmeleri amacıyla Ataşehir'de polis ekipleri, dal sigara satışı yapan şahıslara operasyon düzenledi. Operasyonlarda 217 kilogram tütün ile çok sayıda boş ve dolu makaron ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı öncesinde öğrencilerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim görmeleri amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi. Okul çevrelerinde öğrencilere içi tütün doldurulmuş dal sigara olarak tabir edilen makaron satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Ataşehir Örnek ve Ferhatpaşa mahallelerinde tespit edilen 2 adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 şahıs yakalandı.

Operasyon yapılan adreslerde 2 adet makaron doldurmakta kullanılan elektrikli otomatik makine, 113 bin adet sarıma hazır boş makaron, 70 bin 280 adet içime hazır dolu makaron, 217 kilo açık tütün ele geçirildi.

“5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan haklarında işlem yapılan şahıslar adli makamlarca serbest bırakıldı.