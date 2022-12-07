Gençlerin değerlere bakış açısı araştırıldı: Çıkan sonuçlar çarpıcı

Türkiye'de gençler için özgürlük ve ailenin paradan daha önemli olduğunu ortaya koyan araştırmanın 2023 yılında çerçevesinin genişletilmesi planlanıyor.

Türkiye'de gençlerin değerlerini anlamaya yönelik yürütülen Method Değerler Araştırması'nın sonuçları İstanbul'da bir otelde yapılan toplantı ile kamuoyuyla paylaşıldı. Doğuş Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan'ın başdanışmanlığını yaptığı çalışma Method Research Company tarafından Türkiye genelinde 14-29 yaş aralığındaki 1.000 gençle yüz yüze görüşmeyle gerçekleştirildi. Hayata dair genel tutum ve yaklaşımlar, özel yaşam ve toplumsal değerler gibi konularda Türkiye'de gençlerin değerlerini anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilen araştırmaya katılanlara evlilik ve aile kavramlarına dair sorular yöneltildi. Gençlerin cevaplarıyla ankette çarpıcı sonuçlar çıktı.

Türkiye ve dünyada genel olarak bir Z kuşağı kalıbı oluşturulduğunu belirten Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Gençlere ön yargılı bir takım kalıplar kurgulanıyor. Çalışmamızda bunların gerçek olup olmadığını bulmaya çalıştık. Türkiye'nin dünyada kabul edilmiş evrensel standartların içerisinde olup olmadığını araştırmaya çalıştık. Bu çerçevede Türkiye genelinde yedi bölgede bin kişiyle bir araştırma yapıldı. Araştırmada genel olarak gençlerin nasıl düşündüğü, aile ilişkilerine bakışları, inanç ilişkileri, sosyal yaşamdaki değerlerine yönelik bir araştırma yaptık” dedi.

“Bin yıl önceki gençlerle bizim gençlerimiz arasında pek fark yok”

Araştırmada gençlerin düşünüldüğü gibi sorumsuz veya toplumdan, aile bağlarından kopuk olmadığının görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Arıboğan, “Tarihin başından beri gençlerle onlardan daha ileri yaşlardakilerle kaçınılmaz bir gerilim olmuş. Gençler hep sorumsuz bulunmuş. Durum düşünüldüğü kadar değil. Aile, vatan bağları, duygusal ilişkileri kopuk bir kuşaktan söz etmiyoruz. Geçmişteki gençlerle bugünün gençleri arasında çok da fark yok. Bin yıl önce de gençler daha özgür, bir şeyleri keşfederek yaşamak istiyorlarmış. Şimdinin gençleri de bunları istiyor. Günümüz teknoloji çağı olduğu için bizim gençlerimiz daha teknolojik, dünyaya açıklar ve daha fazla bilgi ile iç içe yaşıyorlar. Sadece bunun gibi değişiklikler var. Ancak sonuç olarak en çok dertlerini paylaştıkları, en çok bağlı oldukları kişi anneleridir. Aile ilişkilerini çok önemsiyorlar. Evliliği önemli bulup, aile kurmak, çocuk yapmak istiyorlar. Muhafazakâr standartların dışında davrandıklarından bahsedemeyiz. Türkiye geneline bakıldığında geleneklerini önemseyen bir gençlik tipolojisi var. Paranın, kariyerin önüne aileyi koyuyorlar” diye konuştu.

Gençler, çalışan kadınlara eşlerinin yardım etmesi gerektiğini düşünüyor

“Method Değerler Araştırması” hakkında konuşan Method Research Company Genel Müdür Yardımcısı Esengül Berişah şu bilgileri paylaştı: “Araştırmamıza katılan gençlere evlilik ve aile kavramlarına dair sorular yönelttik. Buna göre Türkiye'de gençlerin üçte ikisi evliliğe sıcak bakıyor ve en az iki çocuk sahibi olmak istiyor. Gençlerin çoğunluğu yani her dört gençten biri farklı etnik köken ve mezhebe sahip insanlarla evlenmeye karşı çıkmıyor. Gençlerin büyük bir çoğunluğu ise (yüzde 86'sı) çalışan kadına eşinin ev işlerinde destek olması gerektiğini düşünüyor.”

Gençler toplumsal değerlere yaklaşım konusunda büyükleriyle yüksek oranda benzerlik gösteriyor

Berişah, toplumda yaygın kanaatin aksine gençlerin toplumsal değerlere yaklaşım konusunda büyükleriyle yüksek oranda benzerlik gösterdiğini vurguladı. Araştırma sonuçlarına göre; gençler özgürlük ve aile kavramlarına paradan daha fazla önem atfediyorlar. Gençlerin teknolojiyi eğitim ile birleştirerek uyumlu bir şekilde kullandıklarını belirten Berişah, gençlerin Türkiye'nin geleceği için umut verici bir profil oluşturduğunun altını çizdi. Bilgisayar sahibi olan gençlerin oranının yüzde 77'ye ulaştığını belirten Berişah, bu sayede gençlerin farklı kaynaklardan bilgi edinerek çok yönlü bir eğitim süreci yaşadıklarını söyledi

“Gençleri tanımadığımızı fark ettik”

Araştırmanın gençlerin sanılandan çok daha farklı olduğunu gösterdiğini belirten Berişah, “Gençlerin verdiği mesajı çok net aldığımızı düşünüyoruz. Şimdi ise görevimiz bu mesajları olabildiğince topluma yansıtmaktır. Bizim onlar üzerindeki etiketlerimizin, hislerimizin ve düşüncelerimizin onların dünyasıyla bambaşka olduğunu gördük. Gençler bu anketle bizlere ‘sandığınızdan başka şeyler var bizde' dedi. Anketteki tüm sonuçlar onların ifadesidir. Sonuçlara bakınca gördük ki biz gençleri tanımıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.