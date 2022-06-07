Gençlik Endeksi'nin sonuçları göre, gençlerin en güvendiği kargo markası ‘Yurtiçi Kargo' oldu.

Beykoz Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Gençlik Endeksi'nin sonuçları açıklandı. Buna göre, genç nüfusun zihninde ve gönlünde en çok yer edinen markalar belirlendi ve G250 araştırmasında gençlerin en güvendiği kargo markası Yurtiçi Kargo oldu.

Bu yıl ikincisi düzenlenen araştırmada 4 bin 800'ün üzerinde gencin fikirleri alındı. Yapılan görüşmeler sonucunda gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka sıralandı. Endekste, 50'ye yakın farklı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların gençlerin gönlündeki değerleri ölçümlendi. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre kargo sektöründe birinciliği geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Yurtiçi Kargo elde etti. Kargo şirketi aynı zamanda Türkiye'de sektör bağımsız olarak faaliyet gösteren tüm markalar arasında da ilk 25'te yer aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan ve şirketlerinin önceliğinin her zaman kaliteli ve hızlı hizmet olduğunu ifade eden Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Hamzaoğlu, iki yıl üst üste alınan bu sonuçtan ötürü gururlu olduklarını ifade etti.

Hizmet sunulan kitlelerden elde edilebilecek en değerli kazancın güven olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, “Öncelikle çok gururluyuz çünkü bir insan için de, bir şirket için de erişilebilecek en yüksek makam güvenilir olmaktır. Müşterilerinizin bu takdirini elde edebilmek de zaman, tecrübe ve özveri gerektirir. Dolayısıyla bu alanda başarılı olduğumuzu görmek bizi gururlandırıyor” dedi.

Araştırmanın Türkiye İtibar Akademisi ve Beykoz Üniversitesi tarafından Türkiye İstatistik Kurumu'nun 'Türkiye Örneklemi' kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde 4 bin 800'ün üzerinde genç ile gerçekleştirildiğini belirten Fahrettin Hamzaoğlu, bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen ve tutarlı istatistiksel verilerle gerçekleştirilen araştırmalara önem verdiklerini ifade etti.

“Müşterilerimiz ile aramızdaki bağ artık çok daha güçlü”

Son iki yıl içinde yaşanan e-ticaret artışının, bireysel kullanıcılara kargo şirketlerini daha yakından tanımaya fırsat sağladığını ifade eden Hamzaoğlu, “Alıcı müşterilerimiz hastalıkta, salgında, kötü hava koşullarında, yani tüm olumsuz durumlarda dahi şirketimizin kesintisiz bir şekilde kendilerine hizmet sunabildiğini gördü. Bu sayede aramızdaki bağ eskiye nazaran çok daha güçlendi. Biz de sloganımızda olduğu gibi bu güvenini 40 yıldır boşa çıkarmadık. Söz verdiğimiz gibi bundan sonra da boşa çıkarmayacağız” şeklinde konuştu.