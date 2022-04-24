Gençlerin kavgasında silahlar konuştu

Esenyurt'ta gençler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. İki grubun tartıştığı olayda sokak arasında rastgele havaya ateş açılırken, korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre iki grup genç bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İlerleyen dakikalarda gençler birbirine girdi. Birbirlerini kovalayan gençlerden bir grup sokak arasına kaçarken, eli silahlı bir şahıs ise rastgele havaya ateş açtı. Şans eseri yaralanan olmazken, taraflar kendiliğinden dağıldı. Yaşanan o korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.