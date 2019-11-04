Gençlik Oyunları bilyalı tornet ile başladı

Gençlik Oyunları, bilyalı tornet yarışlarıyla başladı. Şamlar Tabiat Parkı'ndaki zorlu parkurda 4 gün sürecek yarışlarda 36 okuldan 278 öğrenci mücadele edecek.

Başakşehir Belediyesinin ilçe genelindeki lise ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere sporu sevdirmek ve özel yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla düzenlediği 3. Gençlik Oyunları başladı. Bu yıl ortaokul öğrencilerinin de katıldığı oyunlarda ilk heyecan bilyalı tornet yarışlarında yaşandı. Şamlar Tabiat Parkı 5. Kapı'da gerçekleştirilen yarışların ilk gününde, Özel İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesinden takımlar mücadele etti. Liseli gençlerin zorlu parkurda birbirinden renkli araçlarıyla ortaya koyduğu mücadele ilgiyle izlendi. En hızlı olan sporcuların dereceye gireceği bilyalı tornet yarışlarında ilçe genelindeki 24 lise ve 12 ortaokuldan toplam 278 öğrenci ter dökecek.

“Hem yarışıyor hem stres atıyoruz”

Özel İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hasan Murat Özgen ve takım arkadaşı Ömer Yiğit Yaşar, “Gençlik Oyunları'nda yarışmak güzel bir deneyim oldu. Ayrıca yoğun geçen sınav döneminin sonuna denk gelmesi üzerimizdeki stresi atmamıza vesile oldu. İnşallah birinci oluruz” ifadelerini kullandılar.

Gençlik Oyunları'na rekor katılım

Bilyalı tornet yarışları, Perşembe günü yapılacak final mücadelesiyle sona erecek. Bu yıl liselerin yanı sıra ortaokulların da katıldığı Türkiye'nin tek gençlik oyunlarında öğrenciler, 33 kategoride mücadele edecek. Yaklaşık 6 ay sürecek oyunlarda sportif yarışmaların yanı sıra bilim, sanat, teknoloji ve sosyal sorumluluk gibi pek çok alanda gençlerin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Nisan ayı sonunda gerçekleştirilecek “Spor Şöleni” ile tamamlanacak Başakşehir Gençlik Oyunları'na 25 bin lise ve ortaokul öğrencisinin katılması bekleniyor.