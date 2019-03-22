Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Beykoz'daki amatör spor kulüplerine müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beykoz'da bulunan amatör spor kulüpleriyle bir araya gelerek onlara müjde verdi. Bakan Kasapoğlu, “Murat Başkanımızla da konuştuk, buraya gelirken eli boş gelmek olmaz diye düşündük. O yüzden buraya katılım sağlayan kulüplerimize önümüzdeki hafta 20'şer bin liralık desteği vermenin müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Beykoz'da amatör spor kulüpleriyle bir araya geldi. Çavuşbaşı Kasrı'nda düzenlenen programa Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman ve Beykoz'un amatör spor kulüp başkanları, yöneticileri ve üyeleri katıldı. Sıcak bir hava geçen buluşmada Başkan adayı Aydın'ın konuşmasının ardından Bakan Kasapoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.

“Tesis yatırımlarımızda Beykoz'un yanına olacağız”

Bakan Kasapoğlu, “Beykoz'un hem İstanbul'umuz için hem spor camiamız için ayrıca bir yeri var. Bu çerçevede Beykoz ile ilgili bugüne kadar bir kısım hizmetleri planladık ama bundan sonraki süreçte çok daha güçlü bir şekilde Beykoz'un gençlerinin ve spor camiasının yanında olacağız. Hakikaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan spor camiasıyla ilgili birisidir. Bu manada son 17 yılda spor yatırımları Türkiye'de devasa boyutlara ulaştı. Pek çok tesisimiz Anadolu'muzun en ücra noktalarında köylere kadar tesislerimiz var. Bu tesislerimiz sadece tek bir branşla değil, pek çok branşta tesisimiz var. Dünyanın birçok ülkesinde yok. Bundan sonraki süreçte eksik kalan tesisleri ve yatırımları elbette tamamlayacağız. Bununla birlikte sporu tabana yaymakla ilgili ve sportif anlamdaki başarıyı daha yukarılara çıkartmak manasıyla bu projeyi gerçekleştireceğiz. Bu tabi ki aynı zamanda sportif geçmişi olan ve Beykoz'un bu anlamda tarihi köklü spor camiasına mensup olan Beykoz gibi ilçelerimizi bu çerçevede çok daha ehemmiyetli kılıyor. Biz de bundan sonraki tesis yatırımlarımızda inşallah Beykoz'un yanına olacağız” dedi.

“Beykoz su sporlarında İstanbul'un en yüksek potansiyeline sahiptir”

Bakan Muharrem Kasapoğlu, “Murat Aydın Başkanımız bizim her şeyden önce dostumuz ve arkadaşımızdır. Beykoz için iyi bir gönüldaş ve yol arkadaşı olacağına inanıyoruz. Zeytinburnu'ndaki çalışmalarına biz şahidiz. Beykoz'un bundan sonraki sürecinde özellikle gençlik adına çok özel yatırımlar yapacağına inanıyoruz. Yeni süreçte ben o heyecanı Beykoz'da da gördüm. Beykozlu gerçekten Murat Aydın'ı bağrına basmış durumda. Bu seçim sürecini çok daha güçlü bir şekilde geçirirsek, onun için de ayrı bir motivasyon kaynağı olacağına ben inanıyorum. Tabii ki bizim bakanlık olarak bu tesisleşme açığıyla ilgili uygun yerleri semt sahalarında amatör spor kulüplerinin müşterek bir şekilde faydalanacağı bir şekilde planlayacağız. Sadece futbolda değil, Beykoz su sporlarında İstanbul'un en yüksek potansiyeline sahiptir. Başkanımla beraber hem su sporlarını hem diğer branşları özellikle bisiklet ile alakalı bir şeyler yapacağız. Önceliklerimiz arasında bisiklet, jimnastik, atletizm ve yüzme var. Yüzme ile ilgili pek çok projeyi gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

“Beykoz'daki kulüplerimize önümüzdeki hafta 20'şer bin lira destek vereceğiz”

“Elbette bunun yanında kulüplerimize maddi anlamda destek verilmesi var” diyen Bakan Kasapoğlu, “Biz bunu bakanlık olarak ciddi ölçüde gerçekleştiriyoruz. Kulüplerimizin tesis ihtiyacının giderilmesi konusunda sayılarını artıracağız. Kulüplerimize düzenli olarak maddi desteklerimiz olacak. Performansa bağlı olarak da bunları daha farklı şekilde düzenlemeyi planlıyoruz. Tabii bugünkü toplantı bir başlangıç toplantısıydı. İlk kez Beykoz'umuzdaki kulüplerimizle bir araya geldik. Murat Başkanımızla da konuştuk, buraya gelirken eli boş gelmek olmaz diye düşündük. O yüzden buraya katılım sağlayan kulüplerimize önümüzdeki hafta 20'şer bin liralık desteği vermenin müjdesini sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah bu Beykoz'umuza yeni sporcular kazandırma yönünde kullanılır. Bu desteklerimiz artarak devam edecek, merak etmeyin. Yeter ki siz, hem kulüplerimizin hem de sporcularımızın sayısını artırın. Çünkü spor pek çok sorunla mücadele etmekte ve kötülüğü yenme de önemli bir aracıdır. Ülkemizde kulüpleşme açısından yeterli sayıda kulübümüz yok. Kulüpleşerek buradan çıkaracağımız sporcularla hem sporu tavana yayacağız hem de sportif başarıya odaklanacağız” diye konuştu.

Başkan adayı Aydın Bakan Kasapoğlu'na sarıldı

Bakan Kasapoğlu'nun konuşması, verdiği müjdenin ardından amatör spor kulüplerinin yöneticileri tarafından sık sık alkışlanarak kesildi. Bu durumdan duyduğu memnuniyeti kürsüye gelerek ifade eden Başkan adayı Aydın, Bakan Kasapoğlu'na sarıldı. Ardından Kasapoğlu'na plaket takdim edildi. Büyük bir alkış yağmuruna tutulan Bakan Kasapoğlu, buluşmadan sıcak bir şekilde uğurlandı.