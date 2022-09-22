Gençlik ve Spor Bakanı ve Bilal Erdoğan Radyo Başakşehir'e konuk oldu

Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısında ulusal ve uluslararası birçok radyo kuruluşunun ortak yayınını üstlendi. Radyo Başakşehir'in canlı yayın aracına konuk olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, oyunlar hakkında bilgi verdi.

Bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım başladı. Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona, 102 ülkeden üç binden fazla sporcu katılacak. Organizasyonun Fatih Yedikule'de yapılan tanıtım toplantısını çok sayıda basın kuruluşu takip etti. Ulusal ve uluslararası radyo kuruluşlarının ortak yayınını ise “mutluluğun sesi” Radyo Başakşehir üstlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve birbirinden değerli isimler, Radyo Başakşehir'in canlı yayın aracına konuk oldu.

Bilal Erdoğan Radyo Başakşehir'de oyunları anlattı

Dünya Göçebe Oyunları hakkında bilgi veren Bilal Erdoğan, “Oyunlar, ilki 2014 yılında Kırgızistan'da Türk Devletler Teşkilatı'nın başkanlar düzeyinde aldığı bir kararla düzenlenen ve dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu. İkincisi 2016 ve 2018'de yapılan etkinliklerde Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, ana paydaş vazifesini gördük ve oyunlara destek verdik. Konfederasyonumuzun merkezini İstanbul'a getirdikten sonra 2020 yılında aslında bu oyunların İznik'te yapılmasına karar verilmişti. Ancak salgın sebebiyle 2022 yılına ertelenmiş oldu. Şimdi güzel İznik'imizde dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonunu yapacağız.” şeklinde konuştu.

“Kültürün farklı öğeleri ile zenginleşiyor”

Bilal Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yüz ülkeden üç bine yakın sporcu çok farklı geleneksel sporlarda yarışacaklar. Bazı branşlarda gösteri mahiyetinde etkinlikler yapacağız. Biz her zaman sporun yanında kültürün farklı öğeleriyle de zenginleştirerek sunuyoruz, Etnospor Kültür Festivalimizde olduğu gibi. Bunlar da işte gastronomi, el sanatları, müzik, folklor, sahne sanatları, kıyafet tanıtımı gibi birçok zengin yönüyle olacak.”

“Eskiden radyocular masalarının başından kalkmazlardı “

Radyocuların zamana ayak uydurmaya başladığına işaret eden Erdoğan, “Şu anda bir aracın içinden yayın yapıyoruz. Eskiden radyocular masalarının başından kalkmazlardı. Hayatları radyoda geçerdi. Şimdi nerede olay varsa radyocular oraya gidiyorlar. Orada hayatın içinden yayın yapıyorlar. O anlamda da sizin bu gayretinizi takdir ediyorum. Tabii ki orada da olacaksınız, oradan da yayınlar yapacaksınız ve oradan yaptığınız yayınlarla da oranın ruhunu, havasını, dinleyicilerinize aktaracaksınız” ifadelerini kullandı.

“Biz, öncü bir ülkeyiz”

Türkiye'nin dünyaya örnek olan organizasyonlarında basına büyük iş düştüğünü belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, “Tabi ki biz öncü bir ülkeyiz, öncü bir medeniyetiz. Bu anlamda birleştiren, buluşturan kucaklayan bir misyon ifa etmek, oyunlar vesilesiyle de ayrı bir heyecan. Özellikle İznik ve Bursa çok eşsiz özelliklere sahip mekânları taşıyan beldeler, vilayetlerimiz ve bu anlamda özellikle halkımızın her zamanki gibi sıcaklığı, misafirperverliği bu organizasyonlar için apayrı bir güç. Oyunların global anlamda bir marka olması açısından da inanıyorum ki çok ama çok büyük bir adım. İnşallah bunu önümüzdeki hafta başlayacak ve hep birlikte başarıyla, en güzel şekilde tamamlayacağız” dedi.

“Radyonun yeri ayrı”

Radyonun hayatında ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, “İyi bir radyo dinleyicisiyim. O yüzden radyocularla buluşmak, radyo dinleyicilerine hitap etmek benim için de bir mutluluk. Tabii basın ve iletişim bu anlamda mesajı duyurma adına, yayma adına önemli bir imkân ve vesile. Medyamızın bu alanda, bu çabaya ortak olması ve bu mesajı büyütme gayreti memnuniyet verici. Tabii ki burada bir emanet var aslında. Bu emanet; geleneksel sporlara dair bir emanet, bir kimlik taşıyıcısı olma ve bu kimliği hem var kılma hem daha güçlü bir şekilde yarınlara taşıma sorumluluğu. İşte bu sorumluluğu hep birlikte taşıyoruz. er birimizin bu sorumluluktaki görevi, görev tanımı ayrı. O yüzden medyamızın da burada bir görev tanımı var. Bu görev tanımını layıkıyla taşıyan, bunun için çaba harcayan tüm medya mensubu arkadaşlarıma, siz değerli radyocu kardeşlerime, ülkemizin dört bir yanından bugün bizlerle beraber olan arkadaşlarıma teşekkürler” diye konuştu.