Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni dönem yurt başvurularını başlattı

Başvuru sürecinde bürokrasiyi azalttıklarını söyleyen Bakan Kasapoğlu, e-devlet üzerinden öğrencilerin yurt başvurusunda bulunabileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, yeni dönem yurt başvurularını başlattı. Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni dönemde yurt başvurularının e-devlet üzerinden yapılacağını duyurdu. 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos 2019 akşamı sona erecek başvuru sürecinde öğrenciler dolduracakları form ile kısa bir süre içerisinde kolay bir şekilde başvurularını gerçekleştirecek. Öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut olan bilgileriyle işlemlerini yapabilecek.

“Yurtlarımız son 17 yılda geldiği aşama açısından bir devrimi ortaya koydu”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2002 yılında 75 il ve 57 ilçede toplam 190 yurtta 182 bin 258 yatak sayısından, bugün itibarıyla 81 il, 228 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 763 yurtta 671 bin 508 yatak sayısına ulaştıklarını belirtti. Otel standardında yurtlar inşa ettiklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Yeni bir akademik yıl başlıyor. Öncelikle üniversiteye adımını atan genç arkadaşlarımızı tebrik ederim. Bizler de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin her zaman hizmetinde, yanında olan bir bakanlık olarak yurtlarımızda sağladığımız imkanlarla bu akademik yılda onlarla beraber olacağız. Yurtlarımız son 17 yılda geldiği aşama açısından bir devrimi ortaya koydu. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz. Kendilerinin liderliğinde 2002 yılında 180 bin olan yurt kapasitesi bugün 700 bine yakın. Standartlarıyla da bir otel noktasında, hatta pek çok oteli de kalite noktasında geçen konforu gençlerimize sunuyoruz” diye konuştu.

“Bugün yurtlarımıza başvuruları biraz sonra başlatacağız”

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün yoğun bir gayret göstererek yurt başvurularını değerlendirdiği başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşundan, 15 milyona yakın çevrim içi sorguyla beyanların değerlendirildiği bildirildi. Kayıt yaptırmayanların yerine yedek listelerin kayda geçeceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Bugün yurtlarımıza başvuruları biraz sonra başlatacağız. Kamu kurumları ile ilgili çalışma yapacaktır ekiplerimiz. Titiz bir çalışmayla yurtlarımızda kalmaya hak kazanan arkadaşlarımız da kısa bir süre içinde neticelendirilecek. Onun akabinde kayıt yaptırmayanlar olunca yedek listeler kayda geçecek. Böylece yurtlarımızı full kapasiteyle tüm gençlerimizin faydalanacağı şekilde hizmete sunacağız” şeklinde konuştu.

“e-devlet üzerinden yapıyorlar başvuruları”

Yurtlarda başvuru noktasında bürokrasiyi azalttıklarını ve devlette kayıtlı evrakları olanlardan yeni bir evrak istenmediğini ifade eden Bakan Kasapoğlu şu şekilde konuştu:

“Yurtlarda başvuru noktasında da bürokrasiyi azalttık. e-devlet üzerinden yapıyorlar başvuruları. Devlette kayıtlı evrakları olan gençlerimizden yeni bir evrak istemiyoruz. Bu hem süreci hızlandırıyor hem de bürokrasiyi çok az bir noktaya getiriyor. Bu anlamda hem başvuru açısından hem de değerlendirme açısından güzel bir süreci gençlerimize sunmuş oluyoruz.”