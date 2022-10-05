Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan örnek proje: 'Akademik kamplar' gençlerle buluşuyor

Her yıl gençlik kamplarında on binlerce genci ağırlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversite son sınıf ve lisans mezunu olup, akademik kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik özel 'Akademik Kamplar' düzenleyecek.

Türkiye'nin farklı noktalarındaki 43 gençlik kampında on binlerce genci misafir eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu kez de lisans son sınıf ve yeni mezun öğrencilere yönelik özel içerikli kamplara ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Akademik Kamplara ilişkin yaptığı açıklamada, üniversite son sınıf ve lisans mezunu olup akademik kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik özel bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını ifade etti. Bakan Kasapoğlu, Akademik kampların öğrencilere büyük faydalar sağlayacağını söyledi.

"Kamplarımız özelinde 4 üniversite ile işbirliği gerçekleştirdik"

Kamplar özelinde 4 üniversite ile iş birliği gerçekleştirdiklerini belirten Kasapoğlu, "Bu önemli projede bizlerle birlikte olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Kamplarımız; Sosyal ve Beşeri Bilimler, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Spor Bilimleri ve Güzel Sanatlar (Müzik) alanlarında gerçekleştirilecek. Bu değerli organizasyonumuza üniversitelerin ilgili bölümlerinde son sınıfta okuyan öğrencilerimizle yeni mezunlarımız müracaat edebilecek" şeklinde konuştu.

Akademik Kampların, İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı ile Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda 8 dönem şeklinde düzenleneceğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Kamplarımızda, Türkiye'nin saygın üniversitelerinden önemli akademisyenler ve profesyoneller gençlerle buluşacak" dedi.

Akademik Kamplarda neler olacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek Akademik Kamplarda; bilim felsefesi sohbetleri, araştırma tekniklerinde yeni ve yenilikçi yöntemler, workshoplar, bilimsel burs imkanları (TÜBİTAK/Ulusal Ajans) ve destek programları, literatür çalışmaları ve kamp etkinlikleri (macera parkuru, zipline, bisiklet, kültür gezisi, doğa yürüyüşü, bisiklet vb.) sunulacak. Akademik Kamplara müracaatlar, 5-17 Ekim 2022 tarihleri arasında www.akademikkamplar.gsb.gov.tr adresinden yapılacak. Katılımın ücretsiz olarak yapılacağı kamplara üniversite sonrası lisansüstü akademik çalışma yapmak isteyen bütün gençler başvurabilecek.

Çeşitli alanlar özelinde tematik olarak düzenlenecek kamp tarihlerine ilişkin detaylar ise şöyle:

1. Dönem: 2 Kasım 2022 - 7 Kasım 2022 - Güzel Sanatlar (Müzik) (Erkek) - Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

2. Dönem: 9 Kasım 2022 - 14 Kasım 2022 - Güzel Sanatlar (Müzik) (Kız) - Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

3. Dönem: 16 Kasım 2022- 21 Kasım 2022 - Spor Bilimleri (Erkek) - Gazi Üniversitesi

4. Dönem: 23 Kasım 2022 - 28 Kasım 2022 - Spor Bilimleri (Kız) - Gazi Üniversitesi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Dönem: 26 Ekim 2022 - 31 Ekim 2022 - Sosyal ve Beşeri Bilimler (Erkek) - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

2. Dönem: 2 Kasım 2022 - 7 Kasım 2022 - Sosyal ve Beşeri Bilimler (Kız) - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

3. Dönem: 9 Kasım 2022 - 14 Kasım 2022 - Fen ve Mühendislik Bilimleri (Erkek) - İstanbul Teknik Üniversitesi

4. Dönem: 16 Kasım 2022 - 21 Kasım 2022 - Fen ve Mühendislik Bilimleri (Kız) - İstanbul Teknik Üniversitesi