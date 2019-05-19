Gençlik ve Spor Konfederasyonundan 19 Mayıs kutlaması

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını kutladı. Konfederasyon Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Mustafa Kemal Atatürk‘ü saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti. Cevahiroğlu, “Ulu Önder Atatürk'ün göstermiş olduğu hedeflere doğru emin adımlarla ilerlemeye devam etmekteyiz. Bütün ümidinin Gençlikte olduğunu söyleyen Ata'mızı mahcup etmemek için durmaksızın yorulmaksızın çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.

Tüm gençliğin ve ülkenin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını en içten dilekleriyle kutladığını ifade eden Cevahiroğlu, “Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ülkemiz için ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.