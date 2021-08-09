Generali, birçok farklı riske karşı esnafı desteklediğini açıkladı

Birçok alanda hizmet sunan esnafa pandemi döneminin getirdiği olumsuz koşullarda sunulan destekler ise büyük önem taşıyor.

Generali Sigorta, ‘Ekmek Teknem Sigortası' ile olumsuz koşullardan etkilenen esnafların; müşterilerine, çalışanlarına, makinelerine, elektronik cihazlarına güvence sağladığını açıkladı. Sigorta şirketinin, esnafın işletme kârlarına dair finansal endişelerini de ortadan kaldırdığı bildirildi. Her esnafın ihtiyaç duyduğu esneklik esasına göre tasarlanan Ekmek Teknem ürününün; esnafın kendi teminat paketlerini oluşturmasına olanak tanırken, ihtiyaç dâhilinde olmayan teminatlara ekstra prim ödeme zorunluluğuna da son verdiği vurgulandı.

Birçok farklı riske karşı esnafı koruyor

Şirketten yapılan açıklamada, ''Hızlı ve zahmetsizce poliçe düzenleyebilme imkânı sunan Ekmek Teknem ürünü; yangın, sel, toprak kayması, enkaz kaldırma, hırsızlık, deprem, finansal kayıplar, 3. şahıslara karşı sorumluluk, işveren sorumluluk ve birçok farklı riske karşı esnaflara avantaj sunuyor.

Sektörel teminatlar da sağlıyor

Ürün; çiçekçi, eczane, elektronik cihaz satış yeri, giyim satış mağazası, kırtasiye, kuru temizleme, market ve büfe, noter, oto servisi, restoran ve kafeler, tekstil üretimi gibi birçok alanda hizmet sunan esnaflar için özelleştirilmiş teminatlar da sağlıyor. Ürün; esnafın karşılaşabileceği yüksek olasılıklı risklere karşı 7/24 yardım hizmetleri ile genişletilmiş ‘Temel Koruma Paketi', işletmenin faaliyeti bünyesinde taraf olabileceği sorumluluk risklerini güvence altına alan "İşletme Sorumluluk Paketi", işletmenin finansal devamlılığını sağlamak üzere güvence sağlayan "İşletme Koruma Paketi" ve isteğe bağlı olarak sunulan diğer ek teminatlardan oluşuyor'' denildi.