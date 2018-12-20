Generali, yeni dijital platformuyla acentelerin iş süreçlerini kolaylaştıracak

Generali Sigorta'nın acentelere özel tasarladığı yeni dijital platformu 'GATE', acentelerin ofislerinden ya da istedikleri her yerden mobil olarak tüm sigortacılık faaliyetlerini yürütebilmelerine olanak sağlayacağı açıklandı.

Türkiye'de 150 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve dünyanın önemli sigorta kuruluşlarından Generali Sigorta, acentelerin iş yapış biçimlerini değiştirecek ve kolaylaştıracak yepyeni bir dijital platform olan GATE'i hayata geçirdiğını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; sunduğu birçok yeni uygulama ile acentelerin iş süreçlerine yenilik getirecek GATE, acentelerin Generali Sigorta ile ilgili tüm işlemlerini yürütebilecekleri tek bir platform olma amacıyla tasarlandı. Yeni platform sayesinde acenteler, ofislerinden ya da istedikleri her yerden ve her cihazdan Generali Sigorta ile ilgili tüm sigortacılık faaliyetlerini yürütebilmelerine olanak sağlayacak.

Generali Sigorta'nın 'Bildiğin Gibi Değil' mottosu ile yaşadığı dönüşüm ekseninde, bütçe ve ihtiyaca göre tamamen isteğe bağlı olarak özelleştirilebilen ve müşterilerinin fiyatını kendi belirleyebildiği 'Benim Kaskom' ve kasko müşterilerine hasar anında 7 benzersiz hizmetten ücretsiz faydalanma imkânı sunan 'Prestij Servis Hizmeti'nin hemen ardından tanıttığı GATE, Generali'nin acentelerine hızlı ve kolay bir deneyim sunacağı belirtildi. Generali Acenteleri dijital platformda yer alan akıllı üretim ekranları, yeni acente raporları, performans yönetim sistemi, online duyurular, online eğitimler ve talep takip sistemi ile daha iyi hizmet verebilecek ve daha hızlı ve kolay hizmet sunmasını sağlayacak.

Seydi Demir: "Acentelerimizi de el üstünde tutmaya devam edeceğiz"

Acentelerin tüm işlemlerini yürütebilecekleri dijital platform GATE hakkında bilgi veren Generali Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seydi Demir, "'Bildiğin Gibi Değil' mottosu ekseninde yaşadığımız dönüşümün adımlarından biri olarak yakın zamanda başlattığımız 'Benim Kaskom' hizmetinin ardından, acentelerimizin iş yapış biçimleri değiştirecek ve Kasım ayında açıklanan Generali Grubu'nun önümüzdeki 3 yılık planında bulunan dağıtım kanallarının dijitalleştirilmesi ekseninde hazırladığımız yeni dijital platform GATE'i hayata geçirdik. Acentelerimizin ofislerinden ya da istedikleri her yerden mobil olarak tüm sigortacılık faaliyetlerini yürütebilmelerine olanak sağlayacak yeni sistem sayesinde, acentelerimizin performansı daha da artacak, emekleri karşılıksız kalmayacak ve her birlikte kazanacağız. Acentelerimiz bizim için çok önemli. Acentelerimizi el üstünde tutmaya devam edeceğiz" dedi.