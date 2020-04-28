Gerçek fuarlar sanal ortama taşındı

Küresel salgın koronavirüs fuar sektörünü de etkiledi. Üniversite öğrenci adayları her yıl gerçekleştirilen tercih günlerine bu sene online olarak katılacak. Eket Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek Online Üniversite Tercih Günleri'nde; Türkiye, KKTC ve yurtdışındaki önemli devlet ve vakıf üniversiteleri bir araya gelerek üniversitelerle aday öğrencileri dijital ortamda buluşturacaklar.

Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinde 81 ili kapsayarak düzenlenecek olan fuarlarda üniversiteye hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri ve mezunlar, online fuar ile üniversitelerle iletişim kurabilecek ve onları daha yakından tanıyabilecekler.

Tüm yaygın tarayıcı ve işletim sistemleri tarafından desteklenecek fuarlara, üniversite öğrenci adayları kalabalık ortamda bulunmadan, evlerinden bilgisayar, tablet veya telefon ile bağlantı kurabilecekler. Adaylar sisteme bağlandığında üniversitelerdeki stant yetkilileri ile hem canlı chat hem de görüntülü görüşme yapabilecek; üniversite bölümleri, taban puanları, burs imkanları, kampüs ve yurtlar hakkında bilgi alabilecekler.

Yapılan bilgilendirmede, ünlü akademisyen ve eğitim uzmanları tarafından öğrencilere canlı seminerler verileceği kaydedilirken, Tüm Türkiye'de sınava girecek üniversite öğrenci adayları, 2'şer gün sürecek Online Üniversite Tercih Günleri'ne unitercih.com web sitesinden ücretsiz kayıt formunu doldurarak, 11.00-18.00 saatleri arasında fuarı interaktif olarak ziyaret edebileceklerdir.

2020 Online Üniversite Tercih Günleri fuarları ve tarihleri şöyle sıralandı;

Marmara Bölgesi 2020 Online Üniversite Tercih Günleri 02-03 Mayıs 2020

Ege Bölgesi 2020 Online Üniversite Tercih Günleri 09-10 Mayıs 2020

Akdeniz Bölgesi 2020 Online Üniversite Tercih Günleri 16-17 Mayıs 2020

İç Anadolu Bölgesi 2020 Online Üniversite Tercih Günleri 30-31 Mayıs 2020

Doğu ve G. Doğu Anadolu Bölgesi 2020 Online Üniversite Tercih Günleri 06-07 Haziran 2020

Karadeniz Bölgesi 2020 Online Üniversite Tercih Günleri 13-14 Haziran 2020