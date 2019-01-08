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Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın havadan görüntülendi

Avcılar’da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda çıkan yangın drone ile görüntülendi.

Avcılar'da geri dönüşüm deposu olarak kullanılan bir alanda çıkan yangın drone ile görüntülendi.


Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde geri dönüşüm deposu olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin tutuşmasıyla büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. Yangına müdahale etmek üzere çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Geri dönüşüm deposundakai yangın drone ile havadan görüntülendi.

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