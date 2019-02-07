Geri dönüşüm malzemesini toplayan minikler buz pistine koştu

Gaziosmanpaşa'da ilçeye kurulan buz pistinde çocuklar doyasıya eğlendi. Geri dönüşüm malzemeleriyle ve okudukları kitaplar karşılığında aldıkları biletlerle buz pistine giren minikler, buz pateninin keyfini çıkardı. İlk kez buz pateni yapan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Gaziosmanpaşa'da geri dönüşüme katkı sağlamak ve çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla buz pisti etkinliği düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu buz pisti etkinliği için biletler para karşılığında değil, pet şişe ve okudukları hikaye kitaplarıyla sağlandı. Beş adet pet şişe veya okuduğu bir hikaye kitabını getiren çocuklar biletlerini alıp buz pistine koştu. Eğitmenler eşliğinde onlarca çocuk önce buz pisti hakkında bilgi aldı, daha sonra buz pateni için gerekli ekipmanları giyerek buz pistinin tadını çıkardı. Kimi ilk kez buz pateni yapmanın heyecanını yaşarken kimi profesyonel şekilde keyfini sürdü. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildi. Gaziosmanpaşa Belediye bahçesinde kurulan ve haftanın 6 günü hizmet verecek olan buz pateni pisti 27 Mart tarihine kadar devam edecek.

“Onların kitap okumalarını geliştirmek ve çevre duyarlılığını artırmak için buz pateni pistini sunduk”

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Kış sezonu gelince soğuklar çökünce insanlar karı özlüyor bu sene de ne yazık ki pek fazla kar yağmadı. Ama hasreti gidermek adına hem de çocuklara spor yaptırmak vesilesiyle bir buz pateni pisti oluşturduk çok daha önemlisi geri dönüşüm kapsamlı olsun istedik. Bir yandan çevre bilincini geliştirmek geri dönüşümle birlikte sıfır atık projesini yaygınlaştırmak bir yandan da çocuklarımızı kitap okumaya teşvik etmek için buz pateni aslında aracı olarak kullandık. Açıkçası bu durum bizi de mutlu ediyor. Geri dönüşüm vesilesiyle buz pateninden daha çok kitap okumaları daha çok sevindiriyor. Biz de onların kitap okumaları geliştirmek ve çevre duyarlılığını artırmak için buz pateni pistini Mart ayının sonuna kadar onların hizmetine sunduk” ifadelerini kullandı.

“Spora teşvik ettiği için gençlerin hayatı daha güzel”

Etkinliğe katılan çocuklardan Celal Çanakçı, “Bu spora teşvik ettiği için gençlerin hayatı daha güzel olabiliyor bunun için bağımlı gençler bu buz hokeyini yaparak büyük bir şekilde hayatlarını kurtarıyorlar. Biz burada kaymak için bir bilet alıyoruz ve biletleri bir kitap ve 5 pet şişeyle alabiliyoruz. Bu bileti aldıktan sonra saati yazıyor zaten biletin üzerinde rahatlıkla gelip kayabiliyoruz” dedi.

Buz pateni yapmak için 5 pet şişe getirdiğini kaydeden Serhat Yıldız, ise “ Bu projeyle birlikte insanların spora olan ilgi ve alakaları da artıyor. Buz hokeyine olan ilgi de artıyor. Çünkü ülkemizde fazla buz hokeyi salonu yok olsa bile çok uzakta bu proje güzel bir şey” şeklinde konuştu.

İlk defa buz pateni yaptığını belirten Sudenaz Koyuncu, “Güzel bir şey bence böyle projeler daha çok olmalı teşekkür ederiz Hasan Tahsin Usta'ya İlk defa kayıyorum güzel bir şey bence. Her zaman yapılması gereken bir şey” ifadelerini kullandı.