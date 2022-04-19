Geri dönüşüm temalı 'Döngü' sergisi sanatseverlere kapılarını açtı

Atık ve geri dönüşüm malzemelerinden oluşan ressam Deniz Say'ın 'Döngü' adlı sergisi sanatseverlere kapılarını açtı. Geri dönüşüm temalı eserlerin olduğu sergiye iş ve sanat hayatından birçok isim katıldı. Projehane tarafından organize edilen sergide yaklaşık 40 eser sergileniyor. Sergiye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, sanatçı Umut Akyürek gibi isimler katıldı. Serginin iki hafta boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacağı belirti.

“Keşke bende tasarlayabildiğim kendi eserlerimi sergileyebilsem”

Projehane sanat olarak ikinci sergilerini düzenlediklerini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, “Bu serginin çok önemli mesajı var. Serginin adı 'döngü' ve dönüşüm. Dünyamızda artık insanlar çevreyi korumak ve atık malzemeleri değerlendirmek için daha çok çalışmak zorunda. O yüzden bu sergi mesaj vermek için güzel sergi. Daha önce bende yağlı boya eğitimi almıştım. Keşke bende tasarlayabildiğim kendi eserlerimi sergileyebilsem. Arkadaşlarımıza şimdilik destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Eserlerin üzerinde kullanılan malzemelerin hepsi atık malzemelerden oluşuyor”

Sanatta sürdürebilirlik ve sıfır atığın günümüzde yaygın olmaya başladığını ifade eden Ressam Deniz Say, “10 senedir bunun üzerine çalışıyorum. Eserlerin üzerinde kullanılan malzemelerin hepsi atık malzemelerden oluşuyor. Bizler, birçok malzemeyi aslında işlevini tamamlamadan çöpe atıyoruz. Oysaki onlar hala değerli. Ben bunu bir şekilde çevreci yaklaşımla göstermek istiyorum. Serginin ismi 'döngü'. Bu sergide 2 senedir üzerinde çalıştığım yaklaşık 40 adet eser var” diye konuştu.

“Bu tarz etkinlikleri özlemiştik”

Sergide özgün çalışmaların olduğunu belirten Sanatçı Umut Akyürek, “Bu tarz etkinlikleri özlemiştik. Sergiyi gezmiş olduk, oldukça dikkat çekici bir sergi. Birkaç eser dikkatimi çekti. Hepsi birbirinden güzel. Açıkçası bu tür konularda iddiam yok. Ben sadece eser okumayı tercih ediyorum” dedi.

Daha önceki sergiye göre bu serginin temasının çok farklı olduğunu belirten Projehane Kurucu Ortağı Bilge Kuru, “İleri dönüşüm temamız var. Tamamen atık maddelerin hayata ve sanata kazandırılması ile ilgili çalışma sergileniyor. Bu etkinlere devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.