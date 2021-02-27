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Geri dönüşüm tesisinde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Halkalı Dereboyu Caddesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Halkalı Dereboyu Caddesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın havdan görüntülenirken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.


Olay, Halkalı Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Küçükçekmece, Bakırköy, Sefaköy ve Başakşehir'den çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekiplerin söndürme çalışmaları yaklaşık 45 dakikadır sürerken, o anlar havadan görüntülendi.

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