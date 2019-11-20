Geri dönüşümden topladıkları atıklarla robot yaparak rekor kırdılar

Kağıthane Belediyesi Yaşam Beceri Atölyesinde eğitim gören 250 çocuk, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde farkındalık oluşturmak için, geri dönüşümden topladıkları atıklarla robot yaptı. Geri dönüşüm malzemelerinin içerisinden çıkmaya çalışan bir insan modeli ve onu geri dönüşümün içerisinden çıkarmaya çalışan başka bir insan figürünün tasarlandığı robot, “en çok çocukla robot yapma” rekorunu kazandırdı. Robot tasarımını inceleyen Rekor Tescil Hakem Heyeti Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, “en çok çocukla robot yapma” rekor tescil belgesini Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e takdim etti.

"250 çocuğumuzla beraber bu rekoru kırmış olduk"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Öncelikle tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum. Bu güne özel olarak da en çok çocukla robot tasarımı gerçekleştirdik. Ve işin güzelliği de bu robotu geri dönüşüm malzemeleriyle gerçekleştirmiş olduk. Çocuklarımızın geri dönüşümün öneminin ne kadar farkında olduğunu da görmüş olduk. Burada 250'ye yakın çocuğumuzla beraber bugün bu rekoru kırmış olduk" diye konuştu.

“Bu robota herkesin emeği geçmiş oldu”

Robotu arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını söyleyen Gökçe Çatalbaş, “Bu robotun hikayesi; geri dönüşüm malzemelerinin içerisinden doğmaya çalışıyor. Ve yanında da ona yardım etmeye çalışan bir robot var. Bizim bu robotu yaparken ki asıl amacımız geri dönüşüm malzemelerinin bir çöp olmadığını, onların geri dönüştürülmesi gerektiğini vurgulamaktı. Biz bu çalışmayı bütün yaşam beceri atölyeleriyle birlikte yaptık. Bu gruplar birinin yarım bıraktığını öbür grup devam ettiriyor şeklinde. Bu sayede bu robota herkesin emeği değmiş oldu" dedi.