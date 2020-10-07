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Geri geri giden kargo aracı bir kişiye çarptı

Esenyurt’ta geri geri giden PTT’ye ait kargo aracı bir kişiye çarptı.

Esenyurt'ta geri geri giden PTT'ye ait kargo aracı bir kişiye çarptı.


Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi 1464 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, sokakta bulunan bir yere kargo getiren PTT'ye ait araç, geri geri gittiği esnada bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yere düşerken, çevrede bulunan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı.

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