GESKON ve SANKON'da yeni atamalar

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Ankara İl Başkanlığına Milli Antrenör ve Spor Yöneticisi Murat Yaşar Önal getirildi. Önal, İç Anadolu Bölge Başkanlığı görevini de yürüterek GESKON'u İç Anadolu Bölgesi bünyesinde temsil edecek. Konuya ilişkin düşüncelerini paylaşan Önal, uzun yıllar boyunca sporun içinden gelen birisi olarak antrenörlük görevinde gençlerle olan organizasyon ve çalışmalarına değinerek, ¨Konfederasyonumuzun tevdi ederek zatıma layık gördüğü bu vazifenin sorumluluğunun bilinciyle hareket ederek tüm gayretimle çalışmalarımı sürdüreceğim. Bu süreçte idealleri, hayalleri olan bizlerle bu yolda çalışmak isteyen tüm gençlerimize, sporcularımıza ve kulüplerimize kapımız açıktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi bizlerin tüm ümidi gençliktedir? dedi.

Mustafa Taş, Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı oldu

GESKON Gaziantep İl Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Taş, Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanlığına atandı. GESKON'dan yapılan açıklamada, Taş'ın konfederasyonu Güneydoğu Anadolu bölge sınırları içerisinde temsil edebileceği belirtildi.

SANKON'da iki yeni bölge başkanı

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Van İl Başkanlığına ve Doğu Anadolu Bölge Başkanlığına Nihat Karadayı getirildi. Karadayı'nın SANKON'u Doğu Anadolu Bölge sınırları içerisinde çalışmalar yapacağı ifade edildi. SANKON İstanbul İl Başkanlığına ve Marmara Bölge Başkanlığına ise Osman Yeğin getirildi. Yeğin'in SANKON'u Marmara sınırları içerisinde temsil edeceği ifade edildi.