İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

GESKON'dan deprem bölgesindeki öğrenciler için burs çalışması

Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hilal Amil, deprem bölgesindeki genç ve çocuklar için burs çalışmalarına başladıklarını açıkladı.


Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Hilal Amil, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Adana ve Elazığ'da depremden etkilenen çocuklar ve gençler için burs çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Hilal Amil, GESKON ile Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu'nun (SANKON) bu konuda iş birliği yapacaklarını dile getirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.