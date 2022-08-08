GES'te yatırımlar artıyor

2022 Şubat sonunda güneş enerjisi kurulu gücü 7 bin 953 megavata ulaşan Türkiye'de bu alanda yatırımlar artıyor.

Güneşte büyümeyi hedefleyen BESA, yatırım için Türkiye'nin her bölgesinde araştırma yapmaya devam ediyor. Grup, bu kapsamda Afyon'da 40 megawattlık (MW) proje hayata geçiriyor. Enerji sektörüne büyük önem verdiklerini belirten grubun yönetim kurulu başkan yardımcısı Efe Bezci “Türkiye'nin gelişimi için enerjiye, enerjiyi kendimizin üretmemize ihtiyacımız var. Ülkemizin önündeki en büyük engellerden biri enerji. Alternatif enerji kaynakları bunun için büyük önem taşıyor. Özellikle de güneş enerjisi” dedi.

Yıllık güneş alımı en verimli ülkelerden biri olmamıza karşın bu konudaki yatırımların ülke olarak çok geciktiğini kaydeden Bezci, “Bunu değiştirmek istiyoruz. Bu amaçla GES'lere yatırım yapan ilk şirketlerden biriyiz. Ankara'nın Haymana ilçesi Balçıkhisar bölgesinde bulunan GES santralimiz 4 MW'e kurulu gücü ile Türkiye'nin en büyük 100 GES'ten biri. Ortalama 5.840.000 kilovatsaat elektrik üretimi ile 1.608 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyoruz” diye konuştu.

“Öncelik İç Anadolu”

GES'lerin sağladığı faydalar hakkında da bilgi veren Bezci, “Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, alternatif enerji kaynaklarına duyulan gereksinimi günden güne artırıyor. Güneş enerjisi de bu noktada oldukça öne çıkıyor. Elektriği güneşten tamamen temiz ve yenilenebilir enerji üretiyorsunuz. Hiçbir hammadde yok, üretim maliyetiniz sadece yaptığınız yatırım maliyeti. BESA Grup olarak güneşe yatırımı sürdürmeyi, güneşte büyümeyi hedefliyoruz. Yatırım için ülkemizin her bölgesini araştırıyoruz. Ancak güneş enerjisinde önceliğimiz İç Anadolu Bölgesi” ifadelerini kullandı.