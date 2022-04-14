Getir 2022'de derinleşmeye odaklanıyor

90 farklı uyruktan çalışanıyla global şirket haline gelen Getir, bu yıl bulunduğu ülkelerde büyümeye odaklanacak. Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Avrupa'da sektörümüzün ilk decacorn'u olarak büyük bir başarıya imza attık. Önümüzdeki dönemde Türkiye ve bulunduğumuz 8 ülkedeki operasyonel ağımızı genişletecek ve şehir sayımızı artıracağız” dedi.

Ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, son bir yılda aldığı yatırım ve yurt dışında büyüme hızı ile bir rekora imza attı. Getir, geçen yıl mart ayında Türkiye'nin unicorn'u unvanını almasının ardından bir yıl içinde 10 milyar dolar barajını aşarak hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa'nın ilk decacorn'u oldu. Bu değerleme ile Getir, dünyadaki unicorn şirketlerinin listelendiği CB Insights'ın yayınladığı verilere göre dünyadaki bin 52 unicorn şirket arasında 36. sıraya yükseldi ve aynı zamanda Avrupa'daki unicorn şirketler listesine dördüncü sıradan giriş yaptı. Getir, iş modelini Türkiye dışında 8 ülkeye daha götürerek dünyaya örnek olacak bir büyümeye imza attı.

“Dünyada bir ilki temsil ediyor”

2015 yılında faaliyete geçen Getir'in dünyada bir ilki temsil eden 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini anlatan Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Biz Getir'i kurarken hikâyeyi sondan başa yazdık. Kurulduğumuz ilk günden bu yana hedefimiz global bir marka olmaktı. Son yatırım turunda ulaştığımız değerlemeyle Avrupa'da hızlı market ürünleri teslimatı sektörünün ilk decacorn'u olduk” diye konuştu.

Yaklaşık 2 milyar dolar yatırım çekti

Şirket, aldığı yatırımlarla Türkiye girişim ekosistemine de ilham verdi. 2020 yılının ocak ayında Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcının Seri A turunda 38 milyon dolarlık yatırım yapmasıyla başlayan Getir'in yatırım hikayesi, 2021 yılının ocak ayında ikinci yatırım turunda 128 milyon dolarlık yeni bir yatırım almasıyla devam etti. Geçen yıl mart ayında tamamlanan üçüncü yatırım turunda 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşan Getir, Türkiye'nin unicorn'u oldu. Hemen ardından da Getir, 2021 yılının haziran ayında dördüncü yatırım turu sonrası 7,5 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaştı. Geçtiğimiz ay son yatırım turunu 768 milyon dolar yatırımla tamamlayan şirket, 11,8 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Tütek, “Türkiye Girişimci ekosisteminin önünü açtık. Çıktığımız yatırım turlarında daha önce Türkiye'de olmayan yatırım fonlarını getirdik. Bizimle birlikte girişimci ekosistemi büyüdü. Toplamda 2 milyar dolardan fazla yatırım aldık” dedi.

9 ülkede faaliyet gösteriyor

Şirket, aldığı yatırımlarla yurt dışında hızlı büyüme sağladı. 40 milyona yakın indirme sayısı ile şirket, bugün itibarıyla 3 kıtada, 9 ülkede kullanıcılarına hizmet veriyor. Şu anda Türkiye'de 81 ilde, 760'tan fazla Getir, GetirBüyük ve GetirSu deposu ile hizmet veren şirket, yurt dışına ilk adımı 2021'in başında Londra ile attı. Şirket, bir taraftan İngiltere'de şehir sayısını artırırken diğer taraftan Kıta Avrupası'nda büyümesini sürdürdü.

Şirketin global marka olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini belirten Tütek, “Geçen yıl ocak ayında Londra ile girdiğimiz İngiltere pazarında, bir yıl içinde liderlik koltuğuna oturduk. Geçtiğimiz kasım ayının sonunda İngiltere'de hizmet veren Weezy'nin tamamını satın alarak Avrupa pazarındaki konumumuzu güçlendirdik. Kıta Avrupası'nda ilk durağımız ise Nisan 2021'de Hollanda'da Amsterdam oldu. Hollanda'nın ardından Almanya ve Fransa'ya açıldık. Geçen yıl temmuz ayında Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren Blok'u satın alarak bölgedeki konumumuzu güçlendirdik. Bu satın alma sonrası İspanya'da Barselona ve Madrid'de, İtalya'da Milano'da hizmete başladık. Daha sonra da Portekiz'de Lizbon'u hizmet ağımıza ekledik. Getir'in global yolculuğu Kasım 2021'de Amerika'ya ulaştı. ABD pazarına Chicago'dan giriş yaptık, devamında New York'ta ve Boston'da hizmet vermeye başladık. Şu anda yurt dışında toplamda 56 şehirde hizmet veriyoruz” dedi.

Tütek, “Son bir yılda yurt dışında 8 ülkede faaliyete başladık. Bu yıl ise bulunduğumuz ülkelerde büyümeye odaklanacağız. Bu ülkelerde operasyonel ağımızı genişletecek ve şehir sayımızı artıracağız. Önümüzdeki dönemde de konumumuzu güçlendirerek, hızlı teslimat sektöründeki en iyi kullanıcı deneyimini sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

90 farklı uyruktan çalışanı var

Hem Türkiye'de hem de yurt dışında büyürken, çalışanlarına yatırım yapmaya ve bünyesine yeni yetenekleri katmaya devam eden şirkette 90 farklı uyruktan çalışan bulunuyor. Norveç'ten Avustralya'ya, Belarus'tan Uganda'ya kadar birçok farklı ülkeden çalışanı bulunan şirket, global şirket pozisyonunu güçlendiriyor.

Yurt içi ve yurt dışında hızla ekiplerini büyütmeye devam ettiklerini söyleyen Tütek, “Yurtiçi ve yurt dışında bayilerimize bağlı saha çalışanlarımızla birlikte 30 binin üzerinde bir ekibiz. Tersine beyin göçünün önünü açtık. Globalde ayda 15 bin iş başvurusu geliyor. Yılda 180 bin CV arasından yaklaşık 1-2 bin kişi aramıza katılıyor. Yurt dışında bizimle çalışmak isteyenlerin çok fazla olması ayrıca gurur veriyor. Getir isminin bulunduğumuz ülkelerde toplumun her kesimi tarafından kabul edildiğini görüyoruz. Yatırımcılar da insan gücümüze, sahip olduğumuz deneyime ve teknolojiye yani yazılıma yatırım yapıyor. En büyük yatırımı yazılım ekibine ve data ekibine yapıyoruz” diye konuştu.

Kuryeler için güvenlik öncelik

Şirketin sahip olduğu en büyük kıymetlerin başında gelen bayilere bağlı kuryeler için pek çok çalışma hayata geçirdiklerinin altını çizen Tütek, “Kurye güvenliğini her zaman ilk sıraya koyuyoruz. Kurye arkadaşlarımız, Getir'de çalışmaya başladıkları gün itibariyle Türkiye genelindeki birçok özel hastane ve eczanede geçerli olan özel sağlık sigortaları başlatılıyor. Kask, mont, eldiven gibi güvenlik ekipmanlarımızın tamamını olması gereken kriterlerin üzerinde olan, A sınıfı ekipmanlardan seçiyoruz. Hem kuryelerin hem de araçtan yayaya trafiğe çıkan herkesin güvenliğini sağlayabilmek için kuryelere güvenli sürüş eğitimleri aldırıyoruz. Topluma ve sosyal hayata olan sorumluluğumuz doğrultusunda, kuryelerin cihazlarına kurulan uygulama ile sürüş performansları anbean gözlemliyoruz. Ayrıca tüm bu süreçleri yöneten bir Saha Güvenlik Departmanımız bulunuyor. Getir bayilerine bağlı görev yapan kuryelerin güvenliği için pek çok kural bulunuyor. Tüm bu önlemlerimiz ile kuryelerin ve halkın güvenliğini sağlayabilmenin yanında kuryeliğin gerçek, kalıcı ve profesyonellik gerektiren bir meslek olarak kabul görmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Getir hizmetinde yalnızca motorlarla hizmet verirken GetirBüyük'te hem araç hem de motorlarla teslimat yapılıyor. Motosikletlerle teslimatlarda kilogram ve hacim limitleri bulunuyor. Yüksek kilo ya da hacimli bir sipariş oluşturulması halinde sistem kullanıcıdan otomatik olarak siparişini azaltmasını istiyor. GetirBüyük'te ise bu limitleri aşan bir sipariş olması durumunda direkt araçlarla teslimat sağlanıyor.

Ağır, hacimli ve kolay denge bozabilecek yapılarından dolayı iki tekerlekli araçlarla damacana teslimatı yapmıyoruz. 19 Litrelik Kuzeyden Su damacanalarını dört ve üç tekerlekli araçlarla teslim ediyoruz. Sürüşe elverişli olmayan havalarda, özellikle kar, aşırı yağmur, rüzgâr fark etmeksizin risk teşkil edecek bir durum olması halinde sistem geçici süreliğine, kullanıcıların anlayışına sığınarak durduruluyor.

İngiltere'de en çok satılan 10 Türk ürünü

Getir'in şu anda yurt dışında en yaygın bulunduğu ülke İngiltere'de en çok satılan ürünlerin başında ayran geliyor. İngiltere'de en fazla satılan ürünler şöyle sıralanıyor: Ayran, Çubuk Kraker, Ülker Çikolatalı Gofret, Susamlı Çubuk Kraker, Biskrem, Tadım Ay Çekirdeği, Halley Mini, Baklava, Dondurulmuş Simit.