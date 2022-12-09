Getir, hızlı market teslimat şirketi Gorillas'ın tamamını satın aldı

Getir, Berlin merkezli hızlı market teslimat şirketi Gorillas'ın tamamını satın aldığını duyurdu.

Getir, Berlin merkezli hızlı teslimat şirketi Gorillas'ın tamamını satın aldı. Yapılan açıklamaya göre bu hamle, şirketin hızlı market teslimatı sektöründeki konsolidasyona öncülük ettiğinin bir kez daha altını çizdi. 2015 yılında kurulan ve üç kıta 9 ülkede faaliyet gösteren şirket, bu yıl, Avrupa'da hızlı market ürünleri teslimat sektörünün ilk decacorn'u olmuştu.

Satın almayla ilgili değerlendirmede bulunan Getir Kurucusu Nazım Salur, “Piyasalar inip çıkabilir, ama önemli olan kullanıcılarımızın hizmetimizi seviyor olması ve sunduğumuz kolaylığın herkes tarafından kabul görmesi. Hızlı market teslimatı sektörü önümüzdeki uzun yıllar boyunca istikrarlı biçimde büyümesini sürdürürken, Getir de 7 yıl önce icat ettiği bu sektöre liderlik etmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.