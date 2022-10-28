Getir, NKolay İstanbul Maratonu'nun sponsoru oldu

Hızlı teslimat sektörünün önde gelen şirketlerinden Getir, bu yıl 44'üncüsü 6 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan İstanbul Maratonu'nun e-ticaret sponsoru oldu. Getir, Nisan ayında da dünyanın önemli maratonlarından olan Schneider Electric Paris Maratonu'nun resmi sponsorluğunu üstlenmişti.

Sponsorluğa ilişkin açıklamada bulunan Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Maraton; azim, kararlılık, inanç ve sabır gerektirir. Yedi yıl önce başladığımız bu yolculukta aynı azim, inanç ve kararlılıkla koşuyoruz. İstanbul Maratonu Asya ile Avrupa'yı birleştiren tek maraton. İstanbul'da başladığımız bu maratona biz de bugün Asya, Avrupa ve Amerika olmak üzere 3 kıtada devam ediyoruz. Aramızdaki bu ortak noktalar sponsorluğumuzun anlamını ve mutluluğumuzu daha iyi açıklıyor” dedi.

Getirliler, kız öğrencilerin eğitimi için koşacak

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteklenerek yardımseverliğin teşvik edildiği İstanbul Maratonu'nda Getirliler de Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte teknoloji alanında lisans eğitimi gören kız öğrenciler için ter dökecek. 200'ü aşkın Getirli, TEV bünyesinde oluşturulan “Teknolojide Kız Öğrencilere Destek Burs Fonu” için bağış toplayacak.