Gherardini iki sezon daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Beko, Genel Menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko'nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında EuroLeague tarafından “Yılın Yöneticisi” seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz. "